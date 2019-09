Celebrazioni in occasione dei 40 anni di attività degli A.I.B. di Condove

Gli A.I.B. sezione di Condove domani e domenica organizzano diversi eventi in locaità campo sportivo (in caso di maltempo al mercato coperto, vicino alla caserma dei Carabinieri), in occasione delle celebrazioni per i 40 anni di attività della loro squadra.

Sabato 21 settembre, dalle ore 10 alle 14, è previsto il seminario dal tema "Sistema AIB - Operatività - Coordinamento - Esperienze AIB e PC". In serata, invece, dalle 20 ci sarà la cena sardo piemontese mentre dalle 21 prenderà il via il concerto degli artisti sardi e piemontesi contro gli incendi boschivi.

Gli artisti che si esibiranno sono Farinei dla Brigna, Johnson Righeira, Marco Carena e gli amici dello Zelig, Igor Lampis e Malva, Gianluca Quintomoro Cotza, Laura Cotza, Massimo Zaccheddu, Marco Bertone, Enrico Ceva, Margherita Fumero, Sabrina Jo Cassia, Abba Sarda.

Durante la serata ci sarà anche un momento di ricordo all'amico degli AIB Gipo Farassino. Domenica 22 settembre alle ore 10.30 è previsto il ritrovo davanti alla Chiesa Parrocchiale per la Santa Messa durante la quale verranno eseguiti alcuni brani sardi.

Per partecipare ai pranzi e alle cene è gradita la prenotazione entro e non oltre il 19 settembre mettendosi in contatto con il Caposquadra Rosario Decrù al numero 329.750.41.35.