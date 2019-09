Sara Anceschi presenta il libro "Mamma, tu in che pancia sei nata?"

Torna il consueto appuntamento dei “Parliamone con” organizzati dall’Associazione Genitori si Diventa.

Domani, sabato 21 settembre, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la sede del centro servizi per il Volontariariato Vol.To in via Giolitti 21 a Torino, dibattito con l’autrice del libro “Mamma, tu in che pancia sei nata” Sara Ancheschi.

Il libro di Sara è il suo racconto, la sua storia, la sua autobiografia. È lei come è nella vita reale, immediata, piena di voglia di vivere, di desideri, di progetti, di futuro.

Sara racconta di sé, di cosa pensa e vuole ed al tempo stesso ci porta nei suoi pensieri sul passato, sulla sua storia adottiva (così presente a lei ogni giorno e soprattutto nel suo diventare madre), nelle sue riflessioni su una madre di origine non ricordata ma immaginata, nel suo dialogo con i suoi genitori, la sua mamma e il suo papà, eterni interlocutori nel sorriso e nel dolore.

Con il contributo di Joyce Flavia Manieri.

L’incontro è gratuito ma per comunicare la propria partecipazione si raccomanda di scrivere a: diventareto@genitorisidiventa.org