Esposito-Conticelli (Pd): "Finalmente il bando per il rinnovo della concessione della tangenziale di Torino e dell'autostrada per Piacenza"

Stefano Esposito, ex vicepresidente commissione Trasporti Senato, Nadia Conticelli, responsabile Trasporti Pd metropolitano, in una nota hanno sottolineato "la pubblicazione del bando di gara, per un valore di oltre due miliardi di euro, per l'assegnazione delle concessioni del Sistema Autostradale Tangenziale di Torino, della A 21 Torino Piacenza, della A5 Torino Quincinetto e della Torino Pinerolo". "Detto che è un atto dovuto, che avrebbe dovuto avvenire oltre un anno fa, ora è necessario che la struttura ministeriale e i nostri rappresentanti a livello politico parlamentare e regionale seguano con attenzione la determinazione del valore degli indennizzi di subentro, che ne bando hanno livelli di tutto rispetto, 300 milioni come valore massimo di indennizzo, oltre 134 milioni per Satap e 172 per la Torino Ivrea Valle D'Aosta", sottolineano i due esponenti dem. "Tutte queste concessioni sono ampiamente scadute, quella della tangenziale torinese da oltre tre anni, che sono state accorpate in un unico bando attraverso un percorso amministrativo e politico lungo e complesso". "Il sistema delle gare risponde ad una esigenza di trasparenza e di tutela della sicurezza e della viabilità sui territori. Il sistema del nodo metropolitano torinese necessità di lavori importanti di messa in sicurezza e di efficientamento, dal modo idraulico di Ivrea alla rivisitazione del sistema dei pedaggi", hanno concluso.