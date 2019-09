World Cleanup Day, gli studenti del Vittoria puliscono le sponde del fiume Po

Prosegue,così, un progetto di Educazione alla cittadinanza attiva, iniziato due anni fa con gli studenti dell’ International Baccalaureate, che, insieme ai rifugiati dell’ Abbazia di Santa Fede e alla sindaca Luciana Trombadore hanno fatto clean up a Bruscasco. Qui i ragazzi del Vittoria hanno anche iniziato una raccolta di fondi per l’acquisto di un compattatore per il paese. Le attività di Educazione alla cittadinanza attiva sono proseguite lo scorso anno con il Progetto “Vittoria for future” e la produzione in laboratorio delle bioplastiche, realizzato dalla seconda quadriennale italiano. Continuano quest’anno con il contrasto al l ittering nelle acque, la pessima abitudine di abbandonare i rifiuti nei fiumi, nei laghi e nel mare e con la trasformazione dei due poli scolastici Vittoria in scuole plastic free, con l’eliminazione di bottigliette e contenitori di plastica sostituiti da borracce.