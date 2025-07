Un nuovo parcheggio disabili per la piccola Asia: "Dopo 13 anni realizzato un sogno" [VIDEO]

Ecco il nuovo parcheggio disabili per Asia, la ragazzina di 19 anni residente al civico 22 di via Avellino (a San Donato). E' la buona notizia per la famiglia del quartiere che lo scorso febbraio si era appellata alla Città chiedendo un aiuto per la figlia, oggi disabile al 100% a causa di una tetraparesi.

Storia a lieto fine

Nelle scorse settimane il Comune di Torino ha realizzato un parcheggio totalmente nuovo nella vicina via Capua, che permetterà alla ragazzina di salire senza problemi sul suo monovolume. Fino a pochi giorni fa, infatti, mamma Franca e papà Michele erano costretti ad allungare il tragitto per caricare la figlia e la sua carrozzina elettronica sul Ford Tourneo, camminando anche in mezzo alla strada con il rischio di essere investiti da qualche auto in transito (la pedana, infatti, si trova sul retro del mezzo).

Questa situazione, andata avanti per anni, si è rivelata un vero boomerang per Asia, costretta in alcune occasioni a saltare delle visite mediche anche per colpa della malasosta di altri veicoli. Va detto che davanti al portone di casa non è presente nemmeno una piccola discesa per invalidi.

"Una vittoria di tutti"

"Il parcheggio che avevamo chiesto e sottoscritto è stato realizzato. Dopo tanti anni che Asia lo chiedeva" così il consigliere di Forza Italia della Circoscrizione 4, Walter Caputo, che si era interessato al caso insieme all’ex consigliere Roberto Antonelli e ad alcuni residenti. Con la collaborazione del coordinatore alla Viabilità, Marcello Badiali. "Ringraziamo tutte le persone che si sono interessate a noi, erano 13 anni che aspettavamo questa buona notizia" ha commentato il papà.