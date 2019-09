Hotel Principi di Piemonte a Torino

Sabato 31 agosto ha riaperto l’elegante Hotel a 5 stelle Principi di Piemonte di UNA Esperienze.

La ristrutturazione ha riguardato le camere, il bar, il ristorante, le zone comuni, gli esterni e l’apertura di un’area benessere.

Da sempre un punto di riferimento come raffinatezza e ricercatezza, grazie alla sua posizione privilegiata e all’attenzione che rivolge ai clienti, l’Hotel è un vero gioiello per la città di Torino.

La facciata ha mantenuto il suo stile razionalista ed elegante, con l’aggiunta di modifiche all’insegna della tecnologia e dell’ecologia, che miglioreranno le prestazioni energetiche dell’intero edificio.

Per quanto riguarda l’interno sono state apportate modifiche alle camere e al lussuoso salone. Le 99 camere sono state rinnovate seguendo le ultime tendenze in fatto di arredamento; il salone delle feste ha invece mantenuto i preziosi mosaici del Venini e i maestosi lampadari in vetro di Murano.

Per finire è stato effettuato un restyling del ristorante Casa Savoia con un menù gourmet, del dehors del bar Salotto dei Principi e del bistrot Bonadè.

Dopo l’apertura, Fabrizio Gaggio, Direttore Generale di Gruppo UNA Esperienze, ha dichiarato: ”Siamo orgogliosi di aver potuto restituire il simbolo dell’ospitalità torinese a un rinnovato prestigio.

Principi di Piemonte UNA Esperienze così diventa emblema dei valori della nostra collezione più preziosa, dedicata all’ospite che ricerca memorabilità del soggiorno e comfort d’eccellenza senza compromesso alcuno”.





Spa Torino: Alkemy SPA

La grande novità arrivata con la ristrutturazione è l’apertura della lussuosa Alkemy SPA Principi di Piemonte | UNA Esperienze all’interno dell’Hotel.

Tutti i clienti dell’albergo, così come torinesi e turisti, possono usufruire dei servizi offerti, godendosi unici momenti di relax.

I servizi offerti dal centro benessere sono diversi: massaggi viso e corpo, trattamenti viso, manicure, pedicure, epilazione e zona fitness; è poi possibile usufruire di bagno turco, piscina idromassaggio e sauna, che doneranno momenti di puro relax ai suoi clienti.

Alkemy SPA offre ai suoi clienti numerose tipologie di massaggi personalizzati ad hoc per permettere un’esperienza sensoriale unica. Tra i massaggi essenziali si possono citare: Massaggio Sportivo, Olistico e Linfodrenante; se si preferiscono massaggi avanzati, c’è un’ampia scelta tra cui: Pressoterapia, Rituale Maternity, Rituale Candle Massage, Rituale Snellente Alkemy argille e alghe e Rituale Hot-stone.

Per citare invece alcuni trattamenti per il viso, possiamo trovare il trattamento Cellular lift, contro il precoce invecchiamento cutaneo, il Trattamento Viso Antismog/anti-UV, per combattere gli effetti dell’inquinamento e dei raggi solari e il Trattamento Viso Hydra Fresh, che fornisce un’idratazione profonda e restituisce luminosità al volto.

A conclusione di tutti i servizi della SPA, il centro benessere offre manicure, pedicure, trattamenti ciglia ed epilazioni con macchinari sofisticati.

I rituali combinano l’uso dei cosmetici naturali di Alkemy a base di micro alghe e principi attivi, olii ed estratti di frutta, per rispettare l’uomo e l’ambiente.

La SPA è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 fino alle 21.00, mentre la zona fitness segue l’orario 7.00 - 22.00.