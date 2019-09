Scoperto dai carabinieri un laboratorio clandestino: lavoro nero e nessuna igiene [FOTO e VIDEO]

I carabinieri di Ciriè, in collaborazione coni colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, nell’ambito di un’attività preventiva nel settore dello sfruttamento dei lavoratori in nero e della contraffazione, hanno scoperto un laboratorio cinese clandestino di abbigliamento. I lavoratori lavoravano di giorno e di notte. E’ emerso che nel locale lavoravano clandestinamente - e dimoravano - alcuni cittadini cinesi. In particolare, il laboratorio, al cui interno erano accatastati tessuti e capi di abbigliamento , era dotato di postazioni con macchine da cucito professionali.