Collegamenti via Mare per l’Isola di Malta

Se hai intenzione di raggiungere la splendida isola di Malta dalla Sicilia, uno dei migliori collegamenti che puoi utilizzare è quello tra il porto di Catania e quello di La Valletta sull'isola del Mediterraneo. Avrai a disposizione due compagnie di navigazione per raggiungere Malta, la Grimaldi Lines e la Virtu Ferries che ti metteranno a disposizione diversi tipi di collegamento.

Il primo vettore assicura un collegamento settiminale, effettuato nella giornata della domenica, con partenza alle ore 17:15 dal porto di Catania e arrivo a La Valletta alle ore 00:30, dopo circa 6 ore di navigazione. In alternativa al consueto passaggio ponte, la Grimaldi Lines permette di prenotare anche un posto letto in una cabina quadrupla interna o esterna, differenziata per uomini e donne, oppure di prenotare una cabina ad uso esclusivo per l'intera durata del viaggio. In fase di prenotazione del biglietto sul sito www.traghettimalta.it è anche necessario specificare se porterai con te l'auto al seguito in quanto il prezzo sarà diverso.

Diversamente, il vettore Virtu Ferries assicura invece un collegamento giornaliero tra la Sicilia e l'isola di Malta con l'unica eccezione del mercoledì, giorno in cui la tratta non viene coperta. L'itinerario prevede la partenza dal porto siculo alle ore 18:30, con un breve scalo a Pozzallo e partenza alla volta di Malta con arrivo previsto alle ore 23:15. Il lunedì e il venerdì inoltre, la compagnia di navigazione assicura anche un collegamento diurno con partenza alle ore 6:45 da Catania e arrivo a Malta alle ore 11:00, sempre con scalo a Pozzallo. Anche in questo caso avrai la possibilità di portare con te l'auto al seguito in modo da poterti muovere sull'isola in completa autonomia.

Indipendentemente dalla compagnia che sceglierai il viaggio sarà all'insegna del massimo comfort grazie ai diversi servizi disponibili a bordo che ti permetteranno di impegnare le ore di viaggio in pieno relax.