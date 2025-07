Preparare il cane per i viaggi: consigli per salute e sicurezza

La paura di non essere preparati adeguatamente. Documenti mancanti, emergenze sanitarie impreviste, stress da viaggio: sono tutti ostacoli che possono trasformare la tua vacanza da sogno in un vero incubo. Ma con la giusta preparazione, viaggiare con il tuo cane può diventare la parte più bella delle tue avventure

Per la vita di tutti i giorni: l’assicurazione per le spese veterinarie

Prima di passare ai consigli per viaggiare in serenità col proprio animale domestico, è bene ribadire l’importanza dell'assicurazione per le spese veterinarie: è uno strumento essenziale per proteggere la salute del tuo animale e il tuo budget dalle spese impreviste della vita quotidiana.

Le polizze per animali domestici rimborsano generalmente fino all'80% delle spese veterinarie per infortuni e malattie, con massimali fino a 2.000€ annui. I pacchetti base coprono ricoveri e interventi chirurgici, mentre quelli premium includono anche visite, esami diagnostici e farmaci.

Molte polizze offrono servizi aggiuntivi come consulenza veterinaria telefonica, assistenza legale e segnalazione di centri veterinari nella zona.

La maggior parte delle polizze standard non copre le emergenze in viaggio. Se il tuo animale si ammala durante una vacanza, dovrai sostenere interamente le spese veterinarie.

Se viaggi spesso con il tuo animale, verifica sempre che la polizza includa la copertura per le spese veterinarie in viaggio. Altrimenti, una polizza standard potrebbe essere assolutamente sufficiente per le necessità quotidiane.

La scelta dipende dalle tue abitudini: protezione base per la vita di tutti i giorni o copertura completa che includa anche le tue avventure insieme.

Il consulente assicurativo Andrea Tobanelli ha selezionato alcune delle migliori assicurazioni per le spese veterinarie.

Iniziamo ora con i consigli per viaggiare alla grande con il proprio amico a quattro zampe!

Controllo veterinario pre-viaggio

Prima di partire è essenziale prenotare un controllo veterinario, anche se il tuo cane gode di ottima salute. Il veterinario controllerà lo stato generale dell'animale, verificherà la presenza di eventuali problematiche e ti consiglierà sulle precauzioni da adottare in base alla meta del tuo viaggio. Per esempio, in base alla zona geografica, potrebbe suggerire trattamenti antiparassitari specifici o vaccinazioni extra.

Durante la visita, è importante discutere dell'eventuale uso di integratori o calmanti naturali, soprattutto se il tuo cane soffre di stress durante gli spostamenti. Alcuni animali possono manifestare ansia in auto, in treno o in aereo, e un consiglio professionale permetterà di affrontare la partenza nel modo più sereno possibile.

Documentazione necessaria

La documentazione corretta è fondamentale per viaggiare senza problemi. In Italia è obbligatorio avere il libretto sanitario aggiornato, che attesti le vaccinazioni effettuate e, se necessario, eventuali terapie in corso. Sul libretto vengono registrati i dati anagrafici del cane, quindi razza, nome, sesso, età, colore del mantello, numero di microchip e segni caratteristici.

Il microchip è un altro elemento imprescindibile: oltre a essere obbligatorio per legge, è lo strumento che consente l'identificazione dell'animale in caso di smarrimento.

Per viaggi all'estero, sarà necessario richiedere il Passaporto Europeo per animali da compagnia. Questo documento, rilasciato dai servizi veterinari, deve includere la vaccinazione antirabbica, effettuata almeno 21 giorni prima della partenza.

Kit di primo soccorso per viaggi

Preparare un kit di primo soccorso dedicato al tuo cane è una precauzione intelligente che può fare la differenza in caso di emergenza. Questo kit può essere tenuto in casa, in auto, ma può anche essere facilmente portato in uno zaino durante uscite e gite.

Il kit dovrebbe contenere tutto il necessario per prestare un primo soccorso al tuo animale e fornire un'assistenza pre-veterinaria. È fondamentale nelle uscite dove si è sempre provvisti di tutto il necessario per qualsiasi emergenza o piccoli infortuni che possono accadere durante le escursioni o i viaggi.

Sicurezza durante il trasporto

Trasporto in auto: Secondo l'articolo 169 del Codice della Strada, il trasporto di animali deve avvenire in modo che non interferiscano con la guida. Il cane deve essere adeguatamente sistemato e bloccato in un posto che non comprometta la visibilità del conducente né la sicurezza durante il viaggio.

Prima del viaggio, è importante abituare il cane al trasportino, alla cintura di sicurezza o a qualsiasi altro sistema di trasporto consentito dalla legge. Lascia il trasportino aperto in casa per qualche giorno, così che l'animale possa esplorarlo senza stress.

Pause regolari: Durante viaggi lunghi, è fondamentale fare delle pause ogni 2-3 ore per permettere al tuo cane di sgranchirsi le zampe. Le pause sono importanti anche per offrire acqua e cibo se necessario, senza mai forzare l'animale a mangiare o bere se non vuole.

Comfort e benessere durante il viaggio

Controllo della temperatura: Mantieni la temperatura dell'auto confortevole, idealmente intorno ai 20-22 gradi. Non lasciare mai il cane in auto in condizioni di caldo o freddo estremo, poiché può essere pericoloso per la sua salute. Evita correnti d'aria troppo forti che potrebbero infastidire l'animale.

Alimentazione pre-viaggio: Prima di partire, evita di dare al tuo cane un pasto abbondante. L'auto in movimento può causare mal di auto, e mangiare troppo prima del viaggio potrebbe aumentare il rischio di nausea. Se il viaggio è lungo, dai piccole quantità di cibo durante le fermate.

Oggetti familiari: Porta con te giocattoli o coperte familiari per far sentire il cane più a suo agio. Prepara una borsa con tutto il necessario: cibo, acqua, ciotole, guinzaglio, sacchetti per i bisogni, giocattoli e una coperta o un letto portatile.



















