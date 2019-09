Torino si interroga sul futuro: cosa accadrà con l'arrivo dei robot?

Cifre che, con l'avvento dei robot nei posti di lavoro rischiano di tremare pesantemente. Ecco dunque che emerge la necessità di variare il sistema tributario, arrivando anche a una robot fax. Una tassa per chi utilizza strumentazione e non uomini. Altrimenti per le casse italiane sarà lo sprofondo. Il tutto, ovviamente, senza bloccare lo sviluppo tecnologico, strategia che sarebbe miope, se non irrazionale.

"Il territorio piemontese come sempre sa offrire una filiera eccellente ed eterogenea - ha fatto sapere Alberto Cirio, governatore del Piemonte, in un messaggio spedito da Genova dove partecipa all'incontro con la giunta ligure guidata da Giovanni Toti - Per sviluppo e ricerca intendiamo stimolare i nostri Centri e le imprese in attività sperimentali, in linea con il programma di Horizon Europe, per un posizionamento robusto del Piemonte in Europa. La sfida è saper cogliere il cambio di paradigma offerto da nuove tecnologie come 5G e intelligenza artificiale, anticipandone non solo i benefici, ma anche accompagnando cittadini e imprese in un futuro sostenibile".