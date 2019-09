Le Poste si aprono alla magia: agli uffici Centrali arriva il Mago Sales

Giovedì 26 settembre presso le Poste Centrali di Torino (Spazio Filatelia, Via Alfieri 10), Don Silvio Mantelli, in arte Mago Sales, presenterà la propria biografia intitolata “Il Rischio di essere felici”. Don Silvio, prete salesiano per vocazione e mago per passione, dopo aver girato il mondo intero, facendo sorridere centinaia di migliaia di bambini, traccia un bilancio della sua esperienza: “Sono 250 pagine in cui racconto la mia vita che per me è stata ed è una stupenda avventura, vissuta tra sorprese e magie, a volte un po’ dolorose, ma sempre affascinanti – ammette Don Silvio - Confesso di aver usato più l’incoscienza che la sana preveggenza. Ho seguito più le vie del cuore che quelle della ragione. Sono stato insofferente di molte regole, a volte anche di quelle della vita religiosa, ma non ho mai rinunciato di aiutare un piccolo della terra, anche solo annullando, per un istante, la sua paura e il suo dolore sostituendolo con un sorriso per una magia donata”.