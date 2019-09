Imprenditore di Lessolo vittima di 11 furti, l’assicurazione gli rifiuta la polizza

Questo pomeriggio, a margine del Consiglio Regionale il presidente della Regione Alberto Cirio, il presidente del Consiglio Stefano Allasia e l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca hanno ricevuto Fabrizio Sonza, imprenditore di Lessolo derubato 11 volte negli ultimi anni.

La situazione dell’imprenditore, grossista del comparto alimentare, è diventata ancora più critica negli ultimi tempi: oltre agli ingenti furti, subiti anche a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, infatti, Sonza si è ritrovato anche senza assicurazione. La compagnia che lo aveva assicurato, infatti, ha giudicato eccessivamente rischiosa la posizione del suo cliente vittima per troppe volte di furti.

“Non possiamo lasciare solo un imprenditore del nostro territorio, per questo il prossimo lunedì andremo da lui, nella sua azienda, per vedere di persona cosa ha dovuto subire quest’uomo e per trovare una soluzione insieme a vecchi e nuovi problemi "affermano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Fabrizio Ricca. "Non è giusto che una persona onesta debba arrivare all’esasperazione per colpa di criminali professionisti” concludono Cirio e Ricca.

“La scelta di riceverlo era doverosa, le Istituzioni non possono abbandonare i cittadini - spiega il presidente del Consiglio Stefano Allasia -. Può sembrare un gesto simbolico quello compiuto oggi ma anche accendere un riflettore su certi temi può fare la differenza”.