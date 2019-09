Blutec, nuovi sequestri a Termini Imerese: bloccati beni per 16 milioni di euro

Nuovo sequestro per la Blutec, a Termini Imerese. Si tratta di un valore complessivo di 16 milioni di euro. Già a luglio erano stati posti i sigilli su beni per 6 milioni e azioni Metec per altri 10 e ora è arrivata la conferma da parte del tribunale del riesame di Torino.

L'holding della famiglia Ginatta è proprietaria, oltre che di Blutec, anche di altre società tra cui Alcar Industrie con sedi a Lecce e a Vaie (in provincia di Torino).