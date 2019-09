Embraco, la situazione si sblocca: il Mise convoca il tavolo di crisi per il 23 ottobre

“Apprendiamo da una nota stampa inviata dal Mise pochi istanti fa agli organi di informazione che il Tavolo di crisi Embraco è stato convocato per il 23 ottobre". Arriva finalmente una prima - piccola - svolta sul fronte dell'attuale Ventures production, proprietà che ha rilevato lo stabilimento di Riva di Chieri.

L'annuncio viene diffuso direttamente dal governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che al termine di un pomeriggio febbrile, in assenza di comunicazioni ufficiali, aveva ribadito il proprio appoggio agli oltre 400 lavoratori coinvolti nella vicenda e, come aveva detto ai sindacati incontrati in piazza Castello mercoledì, aveva confermato la presenza alla manifestazione del 3 ottobre a Roma.

I piani, tuttavia, non cambiano. "Siamo lieti di questa convocazione - dice il presidente della Regione - evidentemente i ripetuti solleciti a qualcosa sono serviti. Ora ci auguriamo che alle comunicazioni stampa seguano anche quelle ufficiali alla Regione e ai soggetti coinvolti. Confermiamo comunque la mobilitazione del 3 ottobre a Roma. La Regione sarà al fianco dei lavoratori e dei sindacati”.



Una presenza che domani mattina sarà ribadita anche dai sindacati metalmeccanici.