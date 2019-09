Cinque nuove fioriere per arricchire il verde di via Madama Cristina

Sono state installate in questi giorni cinque nuove fioriere lungo l'asse di via Madama Cristina da piazza Govean alla scuola Silvio Pellico e da piazza Graf a corso Bramante. Un intervento che si inserisce all'interno del progetto "Il verde si fa strada", promosso da Laqup (Laboratorio Qualità urbana e partecipazione) in collaborazione con Donne per la difesa della società civile, Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario onlus, Fondazione per l’architettura / Torino e Circoscrizione 8, con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

L'obiettivo è rendere il territorio più vivibile e confortevole per i cittadini, incrementando le aree verdi e favorendo la socializzazione tra gli abitanti. Un vero e proprio itinerario di oasi urbane e spazi aperti, che sta coinvolgendo i residenti in ogni fase, con workshop e incontri, dalla progettazione alla cura post-realizzazione.

"Da qui al 2020 - ha spiegato il vicepresidente della Otto Massimiliano Miano - nuovo verde e nuove forme di viabilità caratterizzeranno ancora di più le quattro aree oggetto di intervento. Un ringraziamento ai nostri tecnici per la professionalità e la dedizione rivolta al nostro territorio".

Ora si cercano volontari, tra i cittadini, che possano occuparsi dei bossi innaffiandoli una volta a settimana.