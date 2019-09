Domenica si corre la Stratorino: tutte le informazioni su percorso e orari

Domenica 29 settembre, organizzata dalla “Team Marathon”, la manifestazione podistica non competitiva “STRATORINO LA STAMPA”, sulle distanze di 5 e 10 chilometri con partenza e arrivo in via Roma. L’orario di partenza della 10 chilometri è fissato per le ore 10, il termine è previsto per le ore 12 circa; l’orario di partenza della 5 chilometri è fissato per le ore 10.20, il termine è previsto per le ore 11.20 circa.

Percorso 5 chilometri

Via Roma, via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio, rondò Rivella (emiciclo sud), corso San Maurizio (carreggiata laterale sud), via Rossini, via Po, piazza Vittorio Veneto, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri, ponte Umberto I, Murazzi Po, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, via Giolitti, giardini Cavour, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II, via Maria Vittoria, via Carlo Alberto, via Po, piazza Castello.

Percorso 10 chilometri

Via Roma, via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio, rondò Rivella (emiciclo sud), corso San Maurizio (carreggiata laterale sud), via Rossini, via Po, piazza Vittorio Veneto, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri, ponte Umberto I, Murazzi del Po, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, viale Virgilio, viale Turr, viale Boiardo, piazzale Rita Levi Montalcini, corso Massimo D’Azeglio (carreggiata est), corso Vittorio Emanuele II (carreggiata centrale), via Accademia Albertina, giardini Cavour, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II, via Maria Vittoria, via Carlo Alberto, via Po, piazza Castello.

Informazioni utili: corso Casale, corso Moncalieri in direzione Sassi, ponte Isabella, corso Dante, via Nizza, corso Galileo Ferraris, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Vittorio Emanuele dalla Stazione Porta Nuova a piazza Rivoli e dalla Stazione Porta Nuova sino a via Madama Cristina sempre percorribili. Corso Moncalieri non è percorribile tra il ponte della Gran Madre e il ponte di corso Vittorio Emanuele II verso Moncalieri (pertanto i veicoli che intendono percorrere il corso verso Moncalieri da piazza Gran Madre saranno instradati su via Villa della Regina, corso Lanza, corso Fiume). Il corso Vittorio Emanuele II dal ponte alla via Accademia Albertina, direzione Porta Nuova, sarà chiuso. Dalle 11 circa si potrà uscire dalla zona centrale, “circondata” dalla corsa, verso nord (via Po) lungo le vie Bogino, San Massimo, della Rocca.