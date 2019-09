Operato all'ospedale di Rivoli, 40enne muore poche ore dopo l'intervento

Un 40enne è morto dopo essersi sottoposto ad un intervento di tonsillectomia e rinoplastica all’ospedale di Rivoli. L’uomo, padre di tre figli, era stato andato sotto i ferri giovedì mattina in anestesia totale: l’operazione era riuscita, ma al pomeriggio è deceduto a causa di un arresto cardiaco.

Attualmente sono in corso gli accertamenti e il paziente verrà sottoposto ad autopsia nei prossimi giorni, probabilmente già lunedì. Dall’Asl To3 fanno sapere che il “medico lo aveva visitato un’ora prima del decesso e non erano emerse complicazione”.

L’esame autoptico servirà a stabilire se l’uomo è morto per arresto cardiaco per cause indipendenti, oppure se ci possa essere un legame con l’operazione.