Torino, nascondeva in casa pistole clandestine: in manette un 50enne

Nascondeva in casa delle pistole clandestine: è questa la motivazione che ha portato all’arresto di un romeno. I Carabinieri, nell’ambito di un’attività su tutta la provincia di Torino disposta dal Comandante provinciale Francesco Rizzo, hanno perquisito la casa dell’uomo. Il 50enne era sospettato di avere armi detenute in maniera illegale.

A seguito dell’intervento il romeno è stato arrestato dai carabinieri di Torino San Salvario per ricettazione e detenzione illegale d’arma comune da sparo. Nella sua abitazione i militari hanno trovato una Smith & Wesson” calibro 38 con 6 cartucce, risultata rubata nel 2014, una pistola scenica e altre 48 cartucce. Il revolver sarà inviato al Ris di Parma per verificare se sia stato utilizzato per commettere reati.