Al Cornoler è tempo d'autunno! Andate a scoprire le nuove fragranze e i sapori di stagione

L'autunno inizia a dare mostra di sé, non solo per il variopinto mosaico di foglie che ornano di colore il paesaggio, ma anche perché, con le giornate che si accorciano e le temperature che calano, iniziamo a sentire nuovi odori e a desiderare nuovi sapori. Anche al Ristorante Cornoler è tempo d'autunno e con la nuova stagione cambiano le materie prime e di conseguenza anche il menù, in funzione di ciò che la natura può offrire!

Ecco comparire allora sulla carta piatti come “Cappellacci cacio & pepe, animelle e tartufo nero”, “Anatra, scampo e broccoli”, “Pera, mandorle e caramello salato” e così via. La costante ricerca di materie prime fresche locali come i porri di cervere, il tartufo... e un’ospitalità calorosa e amichevole, in un ambiente curato nei minimi dettagli come quello del Cornoler, rendono le specialità della cucina del giovane Chef di origini campane, Giovanni Balzo, uniche e irripetibili.

Se desiderate ri-scoprire i sapori veri e autentici di una cucina che rispetta i prodotti e valorizza i gusti recatevi al Ristorante Cornoler in Via Bellini 8/c a Torino.

Per maggiori informazioni telefonare al 011.192.17.540 o visitate le seguenti pagine www.ristorantecornoler.it – info@ristorantecornoler.it