L'auto adesso si compra anche online, Torino alle spalle solo di Milano e Roma

Non solo vestiti, giocattoli, musica o accessori. Adesso il mondo dell'e-commerce ha inglobato dentro di sé anche la compravendita di automobili, un tempo oggetto "sacro" da provare, toccare e vedere dentro e fuori e oggi pronto a essere cliccato e ordinato tramite web. Non vetture usate, ma nuove o km zero.

Proprio l'ambito in cui si muove uno staff di venti persone, con sede in via Giacosa al Talent Garden e un'età media sotto i 30 anni. Tutto questo è Miacar, azienda specializzata nella vendita di auto tramite il web grazie a una piattaforma online specializzata curata da un'altra azienda torinese, Synesthesia.