Torino, il 5 ottobre inaugurazione della mostra "La misura del tempo" all'Auditorium Vivaldi

Sabato 5 ottobre, alle 17, s’inaugura presso la Sala Mostre dell’Auditorium Vivaldi, Biblioteca Nazionale Universitaria, in piazza Carlo Alberto 5, la mostra della pittrice Caterina Cucco sul tema "La misura del tempo", a cura di Angelo Mistrangelo. Ospitata all’interno del programma espositivo della Biblioteca Nazionale Universitaria, con l’Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria, e il patrocinio della Regione Piemonte, Città di Torino, Società Promotrice delle Belle Arti e Circolo degli Artisti di Torino, questa rassegna pone l’accento su una sessantina di opere, tra oli e collages su tela, litografie, incisioni, grafiche. Opere che esprimono l’ampio percorso dell’artista formatasi alla scuola di Amalia Bonardi e, in particolare, il suo profondo interesse per le simboliche figure femminili, le composizioni floreali, gli interni con oggetti, le immagini delle storiche e affascinanti meridiane. Caterina Cucco ha esposto alla Promotrice delle Belle Arti, Circolo degli Artisti e Piemonte Artistico Culturale di Torino e, in sintesi, è stata invitata con mostre personali e collettive al Centro Internazionale di Cultura di Anversa, «Artexpo International Art Fair» di New York, Palazzo della Giunta Regionale di Torino, Tamaya Gallery di Tokio, Casa di Rigoletto di Mantova con il coordinamento della prestigiosa Casa del Mantegna. Si annoverano ancora presenze negli spazi espositivi di Torino, Salsomaggiore Terme, Terme di Tabiano, Asti, Valfenera, Villanova d’Asti, Milano, Roma, Venezia, Barcellona, Firenze, Mondovì, Alba. Tra le recensioni e testi critici: F. Bianchi, MP. Bonanate, G. Calcagno, F. Casagranda, M. Centini, G. Folco, P. Levi, M. Lion, G.G. Massara, A. Mistrangelo, G. Nasillo, S. Plutino, P. Stroppiana, U. Veronesi. La mostra è corredata dal catalogo «Caterina Cucco. La misura del tempo», a cura di Angelo Mistrangelo, fotografie di Antonio Gigliotti, progetto grafico di Matteo Cordero. In sala filmato e video di Tomaso Giuseppe Cravarezza.