Con Aiace e Sottodiciotto torna la rassegna "10 film da vedere a 20 anni”

Dopo il successo ottenuto l’anno scorso, torna, dal 1° ottobre, la rassegna “10 film da vedere a 20 anni”, proposta da Aiace Torino e da Sottodiciotto Film Festival & Campus.

La seconda edizione presenta una nuova serie di titoli, ma resta lo stesso lo spirito che anima la rassegna, ideata prendendo spunto da un volume dal titolo significativo, I film da vedere a vent’anni, scritto alcuni anni fa da Gianni Volpi, non solo critico di acuta intelligenza, ma grande “passeur” di cultura cinematografica alle giovani generazioni. Il libro partiva dall’idea che il cinema abbia ancora un suo valore e una sua funzione non esclusivamente spettacolare, soprattutto per quel pubblico di adolescenti o poco più abituato ormai a fruirne in spazi diversi dalla sala cinematografica. Una generazione per la quale il cinema rischia di perdere la funzione, avuta per quelle precedenti, di veicolo di scoperta e comprensione della realtà che ci circonda. Anche quest’anno, quindi, tra le centinaia di film che Gianni Volpi suggeriva di vedere a vent’anni, la rassegna ne ha scelto dieci con l’intento di aiutare i più giovani, e non solo, a (ri)scoprire nel cinema la più bella delle finestre aperte sul mondo.

I film verranno proposti ogni martedì, a partire dal 1° ottobre, alle ore 18, presso il Cinema Classico (piazza Vittorio Veneto 5, Torino).

L’ingresso alle proiezioni è gratuito e riservato ai soci Aiace. Coloro che non posseggono la tessera potranno acquistarla prima della proiezione, direttamente presso la cassa del Cinema.



PROGRAMMA 2019

1 ottobre: Aurora di Friedrich Wilhelm Murnau (1927)

8 ottobre: Tempi moderni di Charlie Chaplin (1936)

15 ottobre: La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock (1958)

22 ottobre: Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone (1966)

29 ottobre: Aguirre, furore di Dio di Werner Herzog (1972)

5 novembre: Amarcord di Federico Fellini (1973)

12 novembre: Chinatown di Roman Polanski (1975)

19 novembre: Sotto gli ulivi di Abbas Kiarostami (1994)

3 dicembre: Fargo di Joel e Ethan Coen (1996)

10 dicembre: L'uomo senza passato di Aki Kaurismaki (2002)