Vasc Caravino, al via il nuovo corso per volontari soccorritori

«Essere soccorritore o soccorritrice – spiegano gli istruttori del Vasc – significa avere un punto di vista nuovo sulla realtà e sulle persone che ci circondano; aiutare chi ha bisogno, ascoltare, dare, sorridere, soccorrere, condividere sono azioni irrinunciabili per i volontari soccorritori e le volontarie soccorritrici. I Volontari Soccorso e Assistenza Caravino dedicano e offrono con dedizione ed entusiasmo parte del loro tempo libero e delle proprie energie a chi ne ha bisogno, convinti che tutto ciò rappresenti un preciso dovere sociale oltre a essere un importante e gratificante arricchimento dal punto di vista personale. Un soccorritore non è un super eroe, ma una persona come tutte le altre, dotata di grande forza di spirito, serietà e voglia di fare la differenza. Per diventare volontario del soccorso occorre solo la predisposizione all’aiuto e la voglia di dedicare un po’ del proprio tempo libero ai meno fortunati, a chi è in difficoltà; in cambio si ottiene un sorriso, un grazie, uno sguardo, o una stretta di mano da parte di chi viene soccorso o aiutato. In altre parole, tanta gratitudine da parte di chi è soccorso e immensa soddisfazione personale da parte di chi soccorre. Sono sensazioni ed emozioni forti, difficili da descrivere; bisogna provare in prima persona per comprendere».