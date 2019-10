Nichelino, taxi facendo retromarcia investe pedone

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 2 ottobre, un taxi, durante una manovra di retromarcia all'incrocio tra via IV Novembre e via Torino a Nichelino, ha urtato una donna che camminava sul marciapiede mentre si trovava in procinto di attraversare la strada.

La donna è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti e dal conducente dell'auto, arrivati poi i sanitari del 118 chiamati dai presenti la ferita è stata trasportata per accertamenti all'ospedale Cto di Torino, ma la sua situazione non desta preoccupazioni.

Sulla dinamica indaga la polizia locale intervenuta per i rilievi. L'uomo alla guida del taxi è risultato negativo all'alcol test.