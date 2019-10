Piazza Carducci, in primavera i lavori per la pedonalizzazione: spazio a mobilità dolce e 14 nuovi alberi

Conto alla rovescia per l'avvio del cantiere per la pedonalizzazione di piazza Carducci. Dopo un anno di coprogettazione tra la Circoscrizione 8, i residente e la Fondazione per l'Architettura, il progetto definitivo è pronto per la gara d'appalto entro fine anno, con la previsione di iniziare i lavori nella primavera 2020.

Il progetto riceverà un finanziamento di 70 mila euro lordi dal piano europeo PON Metro 2014/20. "Sarà la prima piazza di Torino completamente ecosostenibile, dedicata a tutti i mezzi alternativi all'automobile", ha detto il vicepresidente della Otto Massimiliano Miano. Quello che ora è per il 70% occupato dai parcheggi per le vetture private, diventerà uno spiazzo in parte completamente pedonale, in parte riconvertito alla mobilità dolce, sfruttando l’aggancio con la metropolitana in uno snodo cruciale per il traffico cittadino.

Le due esedre – una di fronte a Ovs, l’altra sul lato opposto – saranno suddivise tra car sharing (Enjoy e Blue Torino), monopattini elettrici, colonnine per le ricariche elettriche e biciclette free floating.

Soddisfatte anche le richieste emerse negli incontri con la cittadinanza, in particolare per l'incremento del verde e delle panchine. Saranno quattordici, infatti, i nuovi alberi piantumati, attorno a due pedane a semicerchio nelle isole pedonali, con un modello di seduta che riprende la forma sferica del disegno.

In mezzo ai due semicerchi, passerà la pista ciclabile di via Nizza, protetta da cordoli in gomma, accanto alla corsia riservata ai bus.

Verrà mantenuta un'area parcheggio per i disabili, mentre i residenti potranno forse usufruire di tariffe agevolate per posteggiare la macchina in struttura. Sono in corso le trattative con Gtt per definire i prezzi calmierati.