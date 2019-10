Gioielli e pietre preziose in vetrina, per un settore che non conosce crisi

Edizione numero 48 per Euromineralexpo e decimo anno di collaborazione per CNA Torino che dal 4 al 6 ottobre "schiera" al Pala Alpitour 5 espositori eccellenti su un totale di 230 provenienti da 25 nazioni.

"Arrivano espositori da Brasile e Hong Kong, al debutto da noi - spiega l'organizzatore, Maurizio Veroli - e non mancheranno mostre specifiche sui materiali e sui minerali. Anche il dinosauro meccanico, che piace tanto ai bambini, non mancherà. Anzi raddoppierà visto che saranno due gli esemplari presenti". E ancora l'archeologia sperimentale e la miniera riprodotta in scala.

La manifestazione torna alla ribalta e accende un faro anche sul settore dei gioielli e della bigiotteria, legato a doppio filo a quello delle pietre preziose, che in Piemonte celebra un primo semestre 2019 di grande crescita. A giugno, i dati parlavano di un aumento del 13,7% per un miliardo e 158 milioni. Con la particolarità di vedere - alle spalle dell'Alessandrino - proprio Torino come seconda provincia più vivace.

Se Valenza e dintorni vantano oltre un miliardo di euro, la città della Mole e dintorni superano quota 62 milioni. "Il gioiello made in Torino è molto più artigianale degli altri - spiega Alessio Stefanoni, CNA Torino - e questo lo rende unico, quasi sartoriale. La crescita a livello piemontese si sta realizzando nonostante la chiusura di 23 imprese, spesso a causa delle difficoltà nel passaggio generazionale".