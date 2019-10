La notte dei torinesi all’anagrafe centrale: in coda per ore per svolgere una pratica [FOTO e VIDEO]

Nel cuore della notte ci sono due Torino differenti: da una parte la città che dorme, dall’altra decine e decine di cittadini in coda fuori dall’anagrafe centrale.

Per loro, assembrati dalle 4 del mattino fuori dai cancelli di via della Consolata, la giornata è iniziata prestissimo. Molto prima che il sole sorgesse. Anziani e stranieri, mamme con il passeggino e impiegati. Tutti quanti, in religioso silenzio, uniti dallo stesso destino: ore di attesa per un certificato o una carta d’identità. Alle 6, quando la città inizia lentamente a risvegliarsi, una decina di persone è già in coda davanti ai cancelli. Possono sembrare poche e infatti non è un numero che corrisponde alla vera entità della fila: su un foglio, compilato già dalle 2 del mattino, file di numeri e cognomi scandiscono l’ordine di arrivo. Di fatto, poco dopo le 6, ci sono già una quarantina di persone segnate. Qualcuno dorme appoggiato alle colonne, altri ascoltano musica ad alto volume per rimanere svegli. Un microcosmo, una quotidianità che si ripete ogni giorno, in pieno centro.

Da quando in anagrafe centrale si è deciso di dare il via libera alle pratiche senza prenotazioni, la situazione è peggiorata. La presenza della polizia municipale qui è ormai un’abitudine. Gli agenti svolgono una doppia funzione: da una parte cercano di indirizzare le persone, dall’altra tutelano l’ordine pubblico. Man mano che si avvicina l’apertura dei cancelli, il nervosismo si respira nell’aria. Con il passare dei minuti l’assembramento di persone aumenta a vista d’occhio: quando sono le 7, a oltre un’ora dall’ingresso in anagrafe, si contano una quarantina di utenti in fila, più altri nomi segnati sul foglio “fai da te”. Quest’ultimo tiene conto dei primi 30/40 arrivati, dopodiché la regola seguita dagli utenti è quella del “chi prima entra, prima si accomoda dentro gli uffici dell’anagrafe”.

Il cancello esterno, quello sulla via, viene aperto alle 7:20. Quello interno, che permette di accedere direttamente alle due ali dell’anagrafe che contengono gli uffici rimane chiuso fino alle 8:15. Ed è qui, in una discesa, che si concentrano tutte le persone in coda e ogni tipo di ordine pare svanire nel nulla. L’intervento della polizia municipale è immediato: due agenti in borghese, in supporto al personale in divisa, smistano la coda dividendola in due blocchi, quello per le carte d’identità e i certificati e quello per i cambi di residenza e indirizzo. Il messaggio comunicato dagli agenti non piace a molti: i primi 30, segnati nel foglietto abusivo e senza alcun valore, entrano. Gli altri no. Sebbene gli stessi agenti ammettano che il foglio non abbia in realtà alcun valore legale, “funziona così”. Tra i presenti monta la rabbia: “Come possono i rappresentati delle forze dell’ordine attenersi a un foglio senza alcuna validità?”. L’anagrafe apre puntuale alle 8:15, una lunga giornata di lavoro per i dipendenti inizia. Per gli utenti torinesi all’esterno è già iniziata da almeno 4 ore e potrebbe non portare alcun certificato.

È indubbio che tra code infinite, nervosismo e controlli Spresal dall’esito non di certo confortante, l’anagrafe centrale viva un momento particolarmente difficile. Se il sorgere del sole e la presenza della polizia municipale portano un minimo di ordine, quando è buio e notte, fuori dai cancelli di via della Consolata vige l’anarchia più totale: a Torino richiedere un certificato o una carta d’identità è meno semplice di quanto possa sembrare.