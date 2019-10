Centro commerciale Verbene, la crisi continua e il futuro resta un rebus: “Senza un progetto si muore”

Un centro commerciale sempre più vuoto e mal tenuto, per un quartiere che senza una progettualità rischia di “morire lentamente”. E’ sconfortante il quadro che emerge dai tentativi di riqualificazione che coinvolgono il centro commerciale Verbene.

Nel cuore delle Vallette, proprio dietro piazza Montale, il mercato coperto vive da tempo un periodo di forte crisi: i negozi presenti sono sempre meno, l’affitto dei locali non è sostenuto dal giro d’affari e la mancanza di manutenzione della struttura la rende per forza di cose sempre meno attrattiva.

I colloqui tra la cooperativa dei commercianti delle Verbene e il Comune sono costanti, ma trovare una soluzione è certamente complicato. La rimodulazione del canone, per quanto positiva, non basterebbe infatti a riportare i clienti dentro il centro commerciale. A confermarlo sono gli stessi esercenti che animano il mercato coperto: “Molti di noi se ne sono andati perché non vedono una progettualità. Servirebbe un adeguamento funzionale del spazi non utilizzati al fine di rendere la struttura maggiormente attrattiva”.

Le ipotesi presentate da Palazzo Civico, almeno per il momento, non convincono commercianti e Circoscrizione. L’assessore al Commercio Alberto Sacco, spiegando come sia difficile diminuire un affitto che è già il più basso di quelli applicati nei mercati coperti della città, ha proposto agli esercenti di favorire l’ingresso di nuove realtà, proponendo loro un periodo di prova di tre mesi. Una soluzione accolta con riserva dai commercianti, che non vedono in questa proposta un’idea di riqualificazione a lungo termine.

Un aiuto, quantomeno indirettamente, potrebbe arrivare delle Poste Italiane. I locali di piazza Montale che attualmente ospitano gli uffici verranno spostati a causa della presenza di amianto nell’edificio di Atc. Il trasloco dovrebbe quindi portare le Poste all’interno del centro commerciale: la speranza è che l’arrivo di una realtà così importante possa portare nuove persone a frequentare il mercato coperto delle Verbene.

La sensazione è che il mercato delle Verbene, come piazza Montale e tutta la zona delle Vallette, chiedano disperatamente maggiore attenzione. Un aspetto, quest’ultimo, che ha scatenato il dibattito politico tra la Giunta torinese e chi, da tempo, chiede il rispetto della promessa di una maggiore attenzione delle periferie. “E’ fondamentale che tutta l’area venga ripensata, bisogna mettere in movimento la zona e spetta all’amministrazione trovare le risorse” commenta Marco Novello, presidente della Circoscrizione 5, spaventato dall’ipotesi che anche le Poste alla fine possano non accettare di entrare nel centro commerciale.

Ancora più deciso Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati: “a due anni dalla presentazione del progetto del Politecnico, nulla è stato fatto, né l’Amministrazione ha pensato a soluzioni alternative, se non pochi interventi di facciata. Vallette abbandonate, così come i commercianti del quartiere.” Molto critica anche la consigliera comunale Deborah Montalbano, residente alle Vallette: “Si riprenda in mano il progetto PQU, quantomeno il primo lotto. Il quartiere ha bisogno di un segnale concreto di riqualificazione e non di parole”.

Molto critico anche Damiano Carretto, esponente della maggioranza pentastellata. Il consigliere del M5S, sferzando la Giunta, ha infatti espresso una posizione piuttosto autocritica: “Mancano servizi, è evidente. Torniamo a occuparci di quello per cui siamo stati eletti? Torniamo tra due mesi con soluzioni?”.

Un appello che in fondo è simile a quello rivolto all’amministrazione dai 370 petitori che tramite una raccolta firme hanno chiesto a gran voce non solo di rimodulare il canone d’affitto, ma anche e soprattutto di rilanciare con un piano di promozione tutto il centro commerciale Le Verbene e le zone limitrofe. Tra manutenzioni mancate, rabbia e malumore, il rischio concreto è che entro fine anno anche i 15 operatori rimasti decidano di lasciare il mercato coperto.

Un colpo duro, che un quartiere come le Vallette non può permettersi di subire.