Nichelino, i vigili urbani risalgono al protagonista di un incidente che si era dato alla fuga

Nel pomeriggio di lunedi a Nichelino, sulla centrale via Torino, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Panda guidata da una donna che, mentre svoltava su via Fermi è stata urtata da un veicolo durante la fase di sorpasso.

La polizia locale intervenuta sul posto, con pochissimi elementi a disposizione (un copricerchio del veicolo in fuga e quache sommaria informazione) attraverso le riprese delle videocamere di sorveglianza è riuscita ad individuare dei fotogrammi con il mezzo che per caratteristiche e circostanze ambientali poteva essere quello guidato dall'autore della fuga, una Fiat Grande Punto di colore bianca.

Gli agenti hanno rintracciato l'uomo e, nonostante sul veicolo non fossero presenti tutti i cerchioni in lega, hanno accertato chi fosse il guidatore al momento del sinistro e gli sono stati notificati gli atti di legge per la fuga.