Venaria, la casa era diventata il supermarket della droga: arrestato dai carabinieri un 35enne

Si sono appostati dietro un cespuglio per fermare l'ultimo cliente che si stava allontanando a bordo di un monopattino. Da lì è stato possibile ricostruire tutti i passaggi che hanno condotto i carabinieri di Venaria all'arresto di un uomo di 35 anni, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti in casa.



La pattuglia, quel pomeriggio di passaggio nel quartiere Salvo d’Acquisto, ha notato, poco lontano, un giovane a bordo di un monopattino entrare con circospezione in un condominio che gli investigatori stavano già tenendo d'occhio da qualche tempo. Scesi dal veicolo e appostati dietro un cespuglio per osservare la scena senza essere visti, i militari hanno notato dopo pochi minuti un giovane scendere dall’abitazione e allontanarsi a tutta velocità con il monopattino, mentre un uomo - affacciato dal balcone - controllava i suoi movimenti.



Fermato dopo alcune centinaia di metri dal condominio, il trentatreenne a bordo del monopattino ha subito consegnato alla pattuglia una dose di hashish nascosta negli slip.

Sono così scattate le operazioni di perquisizione all'interno della casa, dove i carabinieri hanno trovato un panetto di hashish dal peso di 34 grammi e 3 dosi già suddivise di cocaina, oltre al materiale utile al confezionamento.



Il 35enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo la convalida, è stato colpito da divieto di dimora nel Comune di Venaria e obbligo di firma.