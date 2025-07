Aveva 380 filmati pedopornografici, alcuni fatti "su richiesta" da ragazzine sudamericane o da una mamma con bambino

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato, per il possesso di ingente quantitativo di materiale pedopornografico, un cinquantenne residente a Torino, dipendente di una ditta interinale operante nel settore delle pulizie.

All'uomo, già perquisito lo scorso anno, al termine dell'indagine del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino è stata contestata, oltre alla detenzione di circa 380 file realizzati mediante sfruttamento sessuale di minori, anche la realizzazione di spettacoli pedopornografici, emersa grazie alla puntuale attività di analisi forense dei dispositivi sequestrati nel corso della prima perquisizione.

In particolare, l’uomo, nella ricerca di materiale illecito online, era riuscito ad inserirsi in una rete di chat a cui partecipavano ragazze minorenni di origine sudamericana e una giovane madre di un bambino in tenerissima età che, dietro il pagamento di somme di denaro, realizzavano contenuti multimediali a sfondo sessuale.

L'uomo è stato portato in carcere.



