Perdono di vista il bimbo mentre montano la tenda al camping: da ieri sera si cerca Alain vicino a Ventimiglia

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Alain Barnard Ganao, il bimbo di 5 anni di origine asiatica ma nato a Torino, disperso dal tardo pomeriggio di ieri in zona Latte a Ventimiglia.

Le ricerche sono coordinate dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile ma, purtroppo, per ora non hanno ancora portato al ritrovamento del piccolo. E’ stata setacciata la zona durante la notte da parte dei Cinofili con i cani da ricerca, dei droni con visori notturni e termocamere che hanno scansionato la zona, i Tas (Topografia Applicata al Soccorso) stanno riportando sulle mappe tutte le zone già controllate e da controllare, gli uomini della protezione civile, i Carabinieri della zona e tantissimi volontari, mobilitati per le ricerche del piccolo.



Secondo quanto raccontato dai genitori, i due stavano montando la tenda per iniziare la loro vacanza al camping ‘Por la mar’ quando, improvvisamente, si sono accorti che il figlio non c’era più. Lo hanno chiamato a gran voce ma, purtroppo, non lo hanno trovato. Il piccolo, di origine orientale ma nato a Torino, soffre di autismo e non è escluso che si sia nascosto da qualche parte per gioco.

Il fatto è accaduto ieri intorno alle 19.30 e, poco dopo, insieme ai responsabili del camping, i genitori hanno avvisato i Carabinieri. E’ scattata la macchina dei soccorsi e, sul posto sono intervenuti diversi militari dell’Arma, insieme a poliziotti, Vigili del Fuoco, uomini della Protezione Civile e diversi volontari per un totale di una trentina di uomini.

I pompieri stanno facendo arrivare anche i droni e le unità cinofile ma, al momento e nonostante le ricerche in corso, del bimbo non si hanno tracce. Il piccolo ha una maglietta bianca ed un pantaloncino verde.