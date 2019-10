La Rinascente "torna" a Torino: folla in via Lagrange per un luogo storico dello shopping cittadino (VIDEO)

Un cambiamento e un ritorno nell'ambito di un mutamento che riguarda il marchio in tutta Italia, da Milano a Firenze, passando appunto per il capoluogo della Mole, che merita un marchio tutto suo con un Toretto stilizzato per incarnare l'anima della metropoli.

Taglio del nastro, applausi, tripudio. Folla fuori dalle transenne nonostante sia un venerdì mattina. La "nuova" Rinascente riabbraccia la città di Torino "affacciandosi" dall'abituale finestra di via Lagrange, ma in uno stile del tutto rivisto e rinnovato.

"Speriamo che Rinascente resti sempre, come è stata nel 1973 a Torino, un participio presente", commenta Pierluigi Cocchini, ad di Rinascente Italia. "L'investimento totale è di 61 milioni di euro: 33 per l'acquisizione degli immobili, 20 per il restauro e altri 7 da parte dei brand presenti. Da 80 siamo passati a 120 dipendenti e altre 40-50 di indotto per far funzionare il negozio. E potrebbe crescere ancora, magari consolidando i part time. A livello economico, vogliamo passare in 5 anni i 50 milioni di euro, più che raddoppiando quanto fatto nel 2018".

Visto da fuori, ma anche dall'interno, il mondo che ospita la Rinascente sembra radicalmente cambiato, rispetto a quando la "Rina" era il rifugio dalle intemperie o luogo protetto per chi saltava la scuola. "Investire sul brand del lusso paga - prosegue Cocchini - abbiamo voluto aggiornare i nostri partner, anche grazie a una 'scatola' rinnovata e di nuova progettazione, ogni piano diverso dall'altro e quindi abbiamo trovato la collocazione migliore ai nostri brand. Lusso sì, ma lusso accessibile".

"Non ci siamo accontentati di fare un posto dove comprare cose, ma vogliamo essere un luogo simbolo, dove si vive un'esperienza a tutto campo e non necessariamente diventa shopping. E come sta già succedendo a Milano, puntiamo a una formula che punti sia alla clientela nazionale che internazionale. Torino è un grande banco di prova per le nostre strategie future: proprio adesso stiamo lavorando anche al rinnovo di Firenze".