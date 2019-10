Campagna #ioaccolgo, sabato flash mob in piazza Castello per abrogare i Decreti Sicurezza

Dopo l’appello presentato in conferenza stampa a Roma il 24 settembre dai membri delle associazioni che aderiscono alla Campagna nazionale #ioaccolgo, in cui si chiede di abrogare i Decreti Sicurezza e di annullare gli accordi con la Libia, il comitato regionale piemontese della Campagna ha lanciato, per sabato 5 ottobre alle 16 in piazza Castello, davanti a Palazzo Reale, a Torino, un flashmob durante il quale i partecipanti utilizzeranno l’oggetto simbolo della campagna: una coperta termica.

Durante la manifestazione saranno raccolte le firme di adesione all’appello, che sarà presentato a Governo e Parlamento.



L’obiettivo politico dell’iniziativa è di riaprire il dibattito nella società e nelle aule parlamentari sui temi dell’accoglienza e dell’immigrazione. Senza un intervento di modifica, infatti, le norme approvate dalla precedente maggioranza restano pienamente in vigore, continuando a produrre effetti devastanti in termini di violazioni dei diritti e di esclusione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione.