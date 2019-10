Borracce ecocompatibili nelle elementari di Torino, la proposta unisce Pd e M5S

La lotta in difesa dell'ambiente a Torino unisce PD e M5S. Dopo il via libera questa mattina dalla Commissione Ambiente, dovrà ora essere approvato in Consiglio Comunale la proposta di mozione della vicecapogruppo comunale dem Chiara Foglietta. L'atto chiede di distribuire nelle scuole elementari torinesi borracce realizzate in materiale eco-compatibile.

Una richiesta condivisa anche dal collega di partito Domenico Carretta, dai consiglieri pentastellati Francesco Sicari, Massimo Giovara, Aldo Curatella e Serena Imbesi, oltre che dalla capogruppo di Conci Marina Pollicino.