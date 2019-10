Turismo, anche le pmi artigiane chiedono il loro spazio: "Diamo lavoro e creiamo ricchezza"

Della grande torta del turismo piemontese, anche le pmi reclamano il diritto a una fetta. Nemmeno troppo piccola. Lo dicono i numeri elaborati da Confartigianato Piemonte , che dimostrano come a fronte di 5,2 milioni di arrivi e 15 milioni di presenze, nella nostra regione sono ben 14.271 le piccole e medie imprese coinvolte nel mercato. Una cifra significativa, distribuita tra trasporti, ricettività, ristorazione, agroalimentare, servizi turistici, benessere, intrattenimento, attività ricreative e culturali ma anche produzione e vendita di monili, artigianato artistico, abbigliamento e calzature. A livello nazionale, come peso di imprese artigiane coinvolte nel turismo, il Piemonte con il 12,4% occupa la diciottesima posizione; prima è la Sicilia con il 22,4%, seconda la Campania con il 21,1%, contro una media nazionale, del 16%.

“Il made in Piemonte deve essere valorizzato, per dare impulso alla nascita di nuove imprese artigiane – commenta Giorgio Felici , presidente di Confartigianato Imprese Piemonte – ciò lo si può fare continuando a investire nell’eccellenza del prodotto e nella promozione. L’artigianato non significa, però, solo attrazione turistica, ma anche valorizzazione di tutta la filiera di servizi che genera ricadute positive sull’intera economia di un territorio”.

“Il turismo e le imprese artigiane collegate, rappresentano quindi uno dei settori trainanti per l'economia della regione – aggiunge Felici – purtroppo, come tutte le altre attività, hanno sofferto particolarmente la crisi degli ultimi anni”.

Nonostante la buona percentuale di attività artigiane piemontesi legate al turismo (le 14.271 piccole e medie aziende rappresentano il 12,4% di tutte quelle iscritte agli Albi), il “trend-nascita” di nuove imprese è ancora negativo. I dati rilevano come la percentuale delle aziende artigiane che lavora con le vacanze, nel 2018, sia leggermente calata per segnare un -1,5% (ultimo dato disponibile).

“Infine – sottolinea Felici – a livello regionale vanno intensificati gli sforzi per restituire competitività alla nostra offerta turistica e valorizzare le eccellenze del made in Piemonte che hanno reso famosa la nostra regione nel mondo”.

Per Confartigianato Imprese Piemonte, inoltre, è fondamentale che le imprese, in particolare quelle artigiane, mettano a disposizione del turista non solo la più ampia gamma di prodotti e sensazioni, ma anche il loro valore aggiunto come accade nel turismo esperienziale.