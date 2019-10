A Torino il convegno "Giornalismo e disabilità: dov'è la notizia?"

Parteciperà anche Gerardo Gatto, Presidente Vol.To, a “Giornalismo e disabilità: dov'è la notizia?”, convegno organizzato in occasione del decennale dell’Associazione Volonwrite, in programma venerdì 11 ottobre presso la "Sala Antico Teatro" del Servizio Passepartout della Città di Torino, in corso Unione Sovietica 220D (ingresso accessibile da Via San Marino 22A).

8.30-9.00 registrazione partecipanti

9.00-9.30 saluti istituzionali

· Mauro Costanzo (Presidente Associazione Volonwrite e Direttore Volonwrite.org);

· Roberta Delbosco (Responsabile Area Welfare e Territorio Fondazione CRT);

· Gerardo Gatto (Presidente Vol.To Volontariato Torino);

· Sonia Schellino (Vice-Sindaca e Assessora al Welfare Città di Torino);

· Alberto Sinigaglia (Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte).

9.30-10.00 Le parole sulla disabilità, breviario per una comunicazione corretta e responsabile.

A cura di Marco Berton (Vice-Direttore Volonwrite.org, giornalista Torinoggi.it e Disabili.com).

10.00-10.30 Intervista a Jacopo Melio (in collegamento streaming)

10.30-11.30 Quando la disabilità non fa notizia, retorica e diritto di cronaca

· Nicoletta Bosco (Presidente Corso di Laurea Magistrale in Sociologia UniTo);

· Simone Fanti (Giornalista RCS Mediagroup e Blogger di InVisibili Corriere della Sera);

· Claudio Foggetti (Responsabile Servizio Passepartout della Città di Torino);

· Valentina Tomirotti (Giornalista, Scrittrice e Blogger);

· Mauro Ujetto (Fotogiornalista);

· Modera: Marco Berton.

11.30-11.45 Pausa caffè

11.45-12.45 Atleti o supereroi: i miti servono?

· Claudio Arrigoni (Giornalista Gazzetta dello Sport, collaboratore Corriere della Sera e RAI);

· Silvia Bruno (Presidente Comitato Paralimpico Piemonte, Giornalista);

· Carlotta Gilli (Atleta Nuoto Paralimpico);

· Gregory Leperdi (Atleta Para-Ice Hockey, Para-Snowboard, Atletica);

· Darwin Pastorin (Giornalista Sportivo, Scrittore);

· Modera: Marco Berton.

13.00 Rinfresco finale

La partecipazione al convegno dà diritto al conseguimento di 4 crediti validi per la formazione continua dell'Ordine dei Giornalisti.

Per info: associazionevolonwrite@gmail.com / 3402679727

Per iscrizioni: https://sigef-odg.lansystems.it (giornalisti) / www.eventbrite.it (non giornalisti)