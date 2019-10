Polizia municipale, sequestrato veicolo senza assicurazione e revisione

Stamane, martedì 9 ottobre, a Torino, in corso Mortara, Agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale, impegnati in un controllo stradale, hanno fermato un Fiat Doblo’ perché il conducente, italiano 66enne, circolava facendo uso del cellulare e non indossava le cinture di sicurezza.

Da accertamenti effettuati il veicolo risultava non coperto da assicurazione e anche senza revisione e risultava già sottoposto a sequestro amministrativo, sempre per l'assicurazione mancante, e sospeso dalla circolazione per omessa revisione.

1.736 euro di sanzione, in quanto già recidivo nell’arco di 2 anni, fermo per 90 gg ai sensi dell'art. 80 Codice della Strada con euro 2002 di sanzione, e altri 1988 euro di sanzione, art 213 Codice della Strada, poiché in circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo.

Al trasgressore è stata anche ritirata immediatamente la patente di guida per successiva revoca, in quanto custode del veicolo già sottoposto a sequestro.