Operazione "anti degrado" nell'ex Sempione: i ragazzi del Servizio Civile puliscono il cover dei pusher

Ex Sempione: i ragazzi del Servizio Civile puliscono il cover dei pusher

Operazione "anti degrado" del Servizio Civile dentro l'ex Piscina Sempione di Barriera di Milano. L'ex impianto sportivo di Torino nord da anni ormai ostaggio del degrado ed abitualmente frequentata da pusher e tossicodipendenti.

Sgombero di rifiuti

I giovani sono stati impegnati nella pulizia dell’area dell’ex piscina, con la rimozione e lo sgombero di rifiuti, oltre ad azioni di sensibilizzazione e contrasto al consumo di droga. All'intervento erano presenti sul posto l’assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto ed il Dipartimento Dipendenze dell’Asl Città di Torino.

I commenti

“Rimboccarsi le maniche e impegnarsi nel cuore del degrado di Torino per dare un segnale di speranza ai cittadini che frequentano il giardino e i campi di calcio e spesso si sentono soli e abbandonati: questo è il servizio civile più genuino" commenta l’assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone.

“Come Circoscrizione 6 non ci arrendiamo a vedere l’ex Piscina Sempione ostaggio del degrado e agiremo su tutti i tavoli istituzionali per dare un futuro a quest’area” aggiunge il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto.

Il Servizio Civile da anni consente ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti, di vivere un’esperienza di cittadinanza attiva attraverso progetti sociali. Per il 2024/2025, gli obiettivi della programmazione regionale del servizio civile sono prioritariamente il contrasto alla diffusione delle droghe.