Sabato a Torino concerto del "Trio Chagall"

Sabato 12 ottobre alle 17, presso la Cappella dei Mercanti, in concerto per "Piano in Primo Piano Festival" concerto del TRIO CHAGALL.

Lo spettacolo sarà dedicato a "Musica e Ironia", con lavori di Haydn, Schumann e Casella. Il concerto è organizzato in collaborazione con l'Associazione Amici per la Musica di Venaria e rappresenta il concerto di inaugurazione del XXIII concorso internazionale di musica "Luigi Nono".

Domenica alle ore 11, per "Le Nvove Mvsiche Festival", sarà possibile ascoltare il concerto "Gli archi di Antonio Vivaldi" con l'orchestra da Camera "Sharing - Progetto Vivaldi" diretto dal Maestro Matteo Gentile.