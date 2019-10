Orto botanico, ultimi appuntamenti prima del "letargo" invernale e la riapertura ad aprile

L'Orto Botanico di Torino si avvicina alla chiusura invernale, ma ha ancora in serbo alcuni appuntamenti. Sabato 12 Ottobre l'ultima lezione del corso “Caccia all'albero”, dedicata alle Gimnosperme. Sabato 19 Ottobre e Domenica 20 Ottobre l'appuntamento è con la visita guidata tematica “La pianta del mese”: ottobre è il mese di fioritura delle Composite autunnali.

Inoltre, un Mercatino di piante e libri: le piante riprodotte nella serra di moltiplicazione saranno messe in vendita, insieme ai libri sull'Orto Botanico con sconti sul prezzo di copertina.

L'Orto Botanico riaprirà ai visitatori il secondo sabato di aprile, ma i soci dell'Associazione Amici dell'Orto Botanico di Torino possono continuare le visite; le nostre guide sono a disposizione per visite guidate, in settimana, per gruppi organizzati e scuole (http://www.ortobotanico.unito.it/info-per-la-visita/).