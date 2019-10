Cappella dei Mercanti: giovani premiati inaugurano il XXIII Concorso internazionale di Musica da camera Luigi Nono

Quando vinsero il Premio Giovani e il terzo Premio assoluto Musica da camera al Concorso internazionale di Musica da camera Luigi Nono 2016, i componenti del Trio Chagall non erano ancora maggiorenni. A tre anni di distanza, pur restando giovanissimi, sono ormai noti nell’ambiente musicale qualificato per le loro interpretazioni e per i risultati ottenuti in numerosi concorsi, ancor più dopo gli eccezionali riconoscimenti ricevuti alla XX edizione del prestigioso Premio “Trio di Trieste”. Un pubblico più vasto li ha conosciuti e apprezzati ad Amadeus Factory, concorso trasmesso su Sky Classic HD.

Sabato 12 ottobre alle 17.00 tornano a suonare per gli Amici per la Musica, inaugurando la prossima edizione del Concorso internazionale di Musica da camera Luigi Nono con il concerto dal titolo Musica e Ironia alla magnifica Cappella dei Mercanti di Torino (via Garibaldi 25), nell’ambito della V Edizione di “Piano in Primo Piano Festival”, organizzato da Musicaviva, con cui si ripete per il secondo anno la collaborazione.

Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte) interpreteranno brani di Franz Joseph Haydn, Alfredo Casella e Robert Schumann. Biglietto d’ingresso 5 euro.