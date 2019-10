La “Nimmistica” al Piccolo Teatro Comico con Claudio Batta

Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo nel personaggio di Capocenere "l'enigmista" di Zelig. Ma non è che uno dei moltissimi personaggi di Claudio Batta, così come il cabaret non è che uno dei settori in cui sa esprimere tutto il suo talento. È stato protagonista della sit-com "Belli Dentro", ambientata in carcere e in onda su Canale 5, ed è ospite di RTL 102.5 e a Radio 105 con molti dei suoi personaggi.

Ora torna al Piccolo Teatro Comico di Torino (via Mombarcaro 99/b) con Recital 2019, dove attinge al vasto repertorio degli ultimi suoi due spettacoli comici. Agrodolce, dove si parla di abitudini alimentari degli italiani, sprechi e consumi inadeguati, e Da quando ho famiglia sono single, che affronta invece l’educazione e la genitorialità.

Per informazioni: www.piccoloteatrocomico.com