Settembre positivo per il turismo: a Torino +9,6% di arrivi

A settembre 2019 Torino registra +9,6% di arrivi turistici rispetto allo scorso anno. Una crescita tripla, con +29,1%, se paragonata allo stesso periodo di 4 anni fa.

Numeri che per la sindaca Chiara Appendino confermano "l'enorme potenziale attrattivo della nostra città. Un settore che tira - aggiunge la prima cittadina - significa ben di più. Significa un impulso positivo all’economia, significa attrazione di nuovi investimenti, significa nuovi posti di lavoro e la sempre maggiore valorizzazione delle nostre eccellenze locali".

"E non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Dopo il 2019, anno di Leonardo, siamo già pronti per partire con il 2020, anno che Torino dedicherà al cinema, con un ricco calendario che vi sveleremo a breve", conclude Appendino.

Cifre che non convincono Federalberghi Torino, che per voce del Presidente Fabio Borio chiede la provenienza, ricordando come “i flussi turistici vanno valutati in termini di presenze e occupazione delle camere, non soltanto di arrivi”. Borio auspica inoltre “che non si sia commesso l’errore di porre sullo stesso piano i flussi turistici diretti verso il fenomeno Airbnb e quelli relativi invece alle strutture alberghiere certificate".

“Torniamo infine a ribadire ancora una volta con forza la necessità di un tavolo che riunisca periodicamente tutti gli attori del comparto turistico locale e le istituzioni al fine di dare vita a un sistema strutturato dell’accoglienza turistica, soprattutto in vista degli importanti eventi internazionali che attendono Torino nei prossimi anni” conclude il Presidente.