Nasce a Moncalieri il coordinamento dei servizi e delle opportunità della Terza Età

Prende forma il Coordinamento dei Servizi e delle Opportunità dedicate alla Terza Età, un'iniziativa promossa dal Progetto Moncalieri Terza Età per creare una rete stabile di collaborazione tra le associazioni del territorio che si occupano dei "giovani da più tempo" della città.

L'evento si terrà venerdì 28 novembre, dalle ore 15 alle 18, presso il Centro anziani Leimon in via Edoardo De Filippo 4.

Incontro e dialogo a favore della Terza età

La giornata si articolerà in due momenti distinti: dalle 15 alle 17 l'incontro sarà riservato alle associazioni del territorio di Moncalieri che si occupano di persone "giovani da più tempo", per favorire la conoscenza reciproca e aprire possibilità di collaborazione e scambio. Dalle 17 in poi l'evento si aprirà ai cittadini e alle cittadine di Moncalieri con interesse verso l'iniziativa, offrendo la possibilità di chiacchierare in modo informale direttamente con le associazioni presenti.

L'appuntamento del 28 novembre

Saranno presenti 20 realtà associative del territorio, invitate a compilare una scheda online di raccolta informazioni, proposta e promossa dal Progetto Moncalieri Terza Età. All'evento interverrà l'Assessora alle Politiche per la Persona Silvia Di Crescenzo, insieme ai rappresentanti delle associazioni che si occupano di terza età.

Creare una rete di sostegno efficace

"L'obiettivo di questo incontro è favorire la conoscenza delle associazioni tra di loro, aprendo la possibilità di collaborazione e scambio, nell'ottica di dar vita a un Coordinamento Moncalieri Terza Età", dichiara l'Assessora Silvia Di Crescenzo. "Moncalieri Terza Età offre un'ampia gamma di servizi e attività rivolti al benessere e alla socializzazione degli anziani, promuovendo la partecipazione attiva e il mantenimento delle relazioni sociali. Inoltre, si occupa di garantire assistenza e supporto in caso di necessità, favorendo l'autonomia e la qualità della vita degli anziani".

Il Coordinamento rappresenterà un punto di riferimento unificato per tutti i cittadini, facilitando l'accesso alle opportunità e ai servizi dedicati alla terza età attraverso una rete integrata e coordinata di realtà associative.

Tutte le associazioni partecipanti

Azienda Sanitaria Locale TO5 - SSVD di Geriatria Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia, Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Moncalieri, Università della Terza Età UNITRE (APS) Moncalieri, Biblioteca civica "A. Arduino", AUSER VOLONTARIATO Moncalieri, COVAO ODV, APS Cristallo, Acat Vita Nuova odv, ANPI Moncalieri, Salutarmente, CARITÀ SENZA FRONTIERE ODV, Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione Moncalieri, Circolo Dravelli, Donnatea, Associazione Turistica Culturale Pro Loco, SPI CGIL MONCALIERI, S.E.A. MONCALIERI, Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Moncalieri, BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ODV, SPI CGIL, CISL FNP, UIL Pensionati.

Per ulteriori info: Tel. 011 640 1437 - Cell. 366 652 1509