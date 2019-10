Appuntamenti alla Fondazione Torino Musei sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 ottobre 2019

Gam, Mao e Palazzo Madama: si avvicina un weekend "lungo" per i musei della Fondazione Torino Musei. Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 ottobre, sono tanti gli appuntamenti d'arte e cultura previsti.

GAM – Giornata a ingresso gratuito

La Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, è la manifestazione organizzata ogni anno per portare l’arte del nostro tempo al grande pubblico.

24 musei AMACI e 1000 realtà in tutta Italia per la quindicesima volta aprono gratuitamente al pubblico i loro spazi e inaugurano ufficialmente il 12 ottobre la stagione dell’arte contemporanea in Italia, con un programma che ogni anno regala l’occasione per vivere da vicino questo complesso e vivace mondo.

La GAM, museo associato AMACI partecipa alla Giornata del Contemporaneo offrendo l’ingresso gratuito per tutta la giornata di sabato 12 ottobre.

Per l’edizione 2019 tutti i musei associati AMACI ospitano una mostra diffusa e simultanea di Eva Marisaldi, e negli spazi della biglietteria della GAM sarà esposta l’opera Uffici del 2017 che sarà visibile fino al 10 novembre.

Oltre all’opera di Eva Marisaldi, la visita con ingresso gratuito comprende le collezioni permanenti del Novecento e Pittura Spazio Scultura. Collezioni del Contemporaneo, insieme alla mostra Paolo Icaro Antologia/Anthology 1964-2019.

Info www.gamtorino.it

Sabato 12 ottobre ore 16.00

ALLA SCOPERTA DELLA GAM

Dalla storia del museo alle sue collezioni permanenti

GAM - visita guidata alle collezioni - ogni sabato e primo martedì del mese

Partendo da una breve storia sull’origine del museo, attraverso le vicende progettuali che hanno coinvolto l’attuale sede espositiva realizzata dai giovani architetti Carlo Bassi e Goffredo Boschetti, inaugurata nel 1959, fino ad arrivare agli allestimenti all’interno.

Il percorso prosegue con la collezione del Novecento, dove si possono ammirare opere di Morandi, Casorati e De Pisis, con testimonianze delle Avanguardie Storiche Internazionali, tra cui opere di Paul Klee e Picabia fino ad arrivare alle sperimentazioni dell’Arte Povera con i lavori di Boetti, Anselmo, Penone e Pistoletto. La visita si concluderà con il nuovo allestimento Pittura, Spazio, Scultura; Collezioni del Contemporaneo, e con lo spazio Wunderkammer.

2Costo della visita guidata: 5€

Tutti i sabati e il primo martedì del mese, ore 16.00

Ingresso al museo secondo regolamento, gratuito ogni primo martedì del mese (esclusi festivi)

Prenotazione consigliata: 011.52.11.788 - prenotazioniftm@arteintorino.com

Sabato 12 ottobre ore 16.00

APPUNTAMENTO CON L’ARTE

Palazzo Madama - visita guidata al museo

L’architettura di Palazzo Madama si presenta agli occhi dei visitatori attraverso un accostamento evidente di anime diverse: ai resti dell'epoca romana si aggiungono le tracce delle trasformazioni realizzate in epoca medievale e barocca. L’appuntamento in museo si trasforma in un viaggio esplorativo dell’edificio che prende avvio dal giardino del Castello, ricostruito sulla base di fonti antiche, oggi angolo fuori dal tempo ricco di specie di piante e fiori diversi.

Da qui si possono osservare le alte mura di Palazzo Madama, scandite da bifore e torrioni angolari, casa di rondoni che ogni anno tornano puntuali a ravvivarlo.

I nostri passi riprendono il percorso attraverso le scale della torre panoramica per un punto di vista unico sulla città e si concludono tra decorazioni, intagli e dorature degli Appartamenti Reali fino al luminoso scalone realizzato dall’architetto Filippo Juvarra.

Costo: € 5 per visita guidata + biglietto di ingresso al museo (ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei e possessori Torino Piemonte Card)

Prenotazione consigliata: t. 0115211788; prenotazioniftm@arteintorino.com

Sabato 12 ottobre 2019 ore 16.00

APPUNTAMENTO IN MUSEO

MAO - visita guidata alle collezioni di Cina e Giappone

L’itinerario attraverso le opere esposte si trasforma in un viaggio verso l’Asia Orientale. Il percorso parte dagli oggetti d’arte della Cina antica, caratterizzati da vasellame neolitico, bronzi rituali, lacche e terrecotte – databili dal Periodo Neolitico al X secolo d.C. per proseguire nella suggestiva galleria dedicata al Giappone, che presenta statue lignee di ispirazione buddhista, eccezionali paraventi, armature dei samurai e dipinti su rotolo verticale e xilografie policrome note come ukiyo-e, ‘immagini del mondo fluttuante’.

Costo della visita guidata: 5€

Tutti i sabati e il primo martedì del mese, ore 16.00

Ingresso al museo secondo regolamento, gratuito ogni primo martedì del mese (esclusi festivi)

Prenotazione consigliata: 011.52.11.788 - prenotazioniftm@arteintorino.com

Sabato 12 ottobre ore 16.00

UNA DONNA NELLA LUNA DI FRITZ LANG

Cinema Massimo – proiezione in occasione della mostra Dalla Terra alla Luna a Palazzo Madama

In occasione della mostra Dalla Terra alla Luna. L’arte in viaggio verso l’astro d’argento, a cura di Luca Beatrice e Marco Bazzini, in corso a Palazzo Madama fino all’11 novembre, il Museo Nazionale del Cinema propone al Cinema Massimo – MNC la proiezione del restauro di Una donna nella Luna di Fritz Lang. Convinti dell'esistenza di miniere d'oro sulla Luna, alcuni uomini d'affari decidono di finanziare la spedizione sul satellite con un razzo progettato da Wolf Helius. Helius è innamorato di Friede che, con il fidanzato Hans, fa parte della spedizione insieme all'ambiguo Walt e al professor Manfeldt. Dopo l'allunaggio, gli astronauti trovano l’oro ma anche un sacco di guai.

Costo: 6/4 €

Info: www.cinemamassimotorino.it

DOMENICA 13 OTTOBRE

Domenica 13 ottobre 2019

LA FONDAZIONE TORINO MUSEI PARTECIPA ALLA GIORNATA F@MU 2019

Anche quest’anno la Fondazione Torino Musei aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il maggiore evento culturale italiano dedicato alle famiglie con bambini, in programma domenica 13 ottobre.

Giunta alla settima edizione, la manifestazione vuole essere uno strumento per favorire l’incontro fra realtà museali e famiglie con bambini, oltre che un'occasione per mostrare come un museo possa essere accogliente ed aperto e come le famiglie con piccoli al seguito possano essere ottimi 'fruitori di cultura'.

Il tema della giornata F@MU 2019 è “C’era una volta al Museo” e i tre musei di Fondazione Torino Musei hanno appositamente programmato altrettante attività rivolte ai piccoli visitatori.

Il programma delle attività:

GAM

ore 15.00

C’ERA UNA VOLTA IN MUSEO…IL CONQUISTATORE

Si riapre la stagione autunnale per le famiglie, come di consueto, con l’evento F@Mu, Famiglie al museo.

Il titolo del tema proposto per quest’anno è il seguente: C’era una volta in museo.

Protagonista della giornata, perciò, sarà la scultura raffigurante Il Conquistatore, di Davide Calandra posta nel giardino del museo. Il cavaliere darà lo spunto per costruire negli spazi esterni della GAM un grande “castello” in cui infine si potrà sostare per condividere l’ascolto di letture per ragazzi.

Costo: 7 € a bambino per l’attività - gratuito per gli adulti accompagnatori

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 ottobre: tel. 011 4436999 (da lunedì a venerdì, orario 9-13 e 14-16)

PALAZZO MADAMA

ore 11.00

VERSO LA LUNA

Palazzo Madama – attività per famiglie

Attraverso la mostra Dalla Terra alla Luna. L’arte in viaggio verso l’astro d’argento i bambini scopriranno chi illumina la notte di Cignaroli, voleranno nel blu di Chagall per raggiungere la vorticante nebulosa di Mirò. Un viaggio incredibile da documentare dipingendo la superficie lunare e gli astri del cielo con acquerelli, cera e una manciata di sale.

Attività per bambini di 5/10 anni che vogliono scoprire, con giochi e laboratori creativi, le mostre temporanee, le collezioni e la storia di Palazzo Madama con la famiglia.

Costo: 7 € a bambino per l’attività - gratuito per gli adulti accompagnatori

Prenotazione obbligatoria: tel. 011 4429629 - madamadidattica@fondazionetorinomusei.it (da lunedì a venerdì, orario 9,30-13 e 14-16)

MAO

Ore 16.00

STORIA DI UN REPERTO

Dopo la visita della mostra Sulle sponde del Tigri. Suggestioni dalle collezioni archeologiche del MAO:

Seleucia e Coche, l’attività in laboratorio avvicinerà i partecipanti al lavoro dell’archeologo, per comprendere metodi e strumenti utilizzati, e illustrerà la storia dei reperti dallo scavo al museo. Ogni partecipante potrà poi realizzare un suo “reperto di argilla”.

Età consigliata: tutte le età

Costo: 7 € a bambino per l’attività - gratuito per gli adulti accompagnatori

Prenotazione consigliata entro le ore 15.00 del venerdì precedente: tel. 011.4436999

Domenica 13 ottobre 2019 ore 15.30

LA BOTANICA DI LEONARDO

Palazzo Madama – visita guidata in giardino con la botanica Valeria Fossa

In occasione dell’anniversario dedicato ai 500 anni dalla morte di Lonardo Da Vinci, Palazzo Madama propone un itinerario a cura della botanica Valeria Fossa, che illustrerà attraverso le piante e i fiori del giardino medievale alcune delle riflessioni raccolte dal grande artista toscano attraverso l’osservazione attenta della natura e l’adozione di un metodo sperimentale: tra queste intuizioni, di cui si chiarirono appieno i processi solo tra Sette e Novecento con la moderna scienza biochimica, nel corso della visita saranno presentate le acute ipotesi formulate nel Trattato della Pittura per spiegare i meccanismi nutritivi e la struttura linfatica delle piante; la disposizione dei rami e delle foglie secondo precisi e costanti modelli geometrici; fino alle modalità di crescita radiale del tronco dell’albero che Leonardo descrive nella sua chiara lingua toscana, avvertendo la stretta relazione tra il grado di accrescimento e le condizioni ambientali esterne: “Li circuli delli rami delli alberi segati mostra il numero delli suoi anni (…) e quali furono più umidi o più secchi, secondo la maggiore o minore loro grossezza”.

Costo: € 5

Costi aggiuntivi: biglietto di ingresso; gratuito per possessori di Abbonamento Musei

Informazioni e prenotazioni: 011.52.11.788 prenotazioniftm@arteintorino.com

Domenica 13 ottobre ore 16.00

VIAGGIO VERSO L’ASTRO D’ARGENTO

Palazzo Madama – visita guidata alla mostra Dalla Terra alla Luna

Sono passati cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna e per celebrare l’astro d’argento Palazzo Madama propone un “nuovo viaggio” attraverso la mostra a cura di Luca Beatrice e Marco Bazzini. La visita guidata permette di ripercorrere il fascino verso la Luna a partire dall’Ottocento, periodo in cui l’allunaggio continuava a essere una chimera. Lo sguardo melanconico e sognante dei pittori romantici è percepibile nel tema del chiaro di luna sviluppato nelle opere di De Gubernatis e Bagetti, mentre nel Novecento primeggiano le atmosfere fiabesche di Marc Chagall o la metafisica rigorosa di Felice Casorati; si giunge infine a una vera e propria ossessione nell’immaginare qualcosa di infinitamente lontano, come Concetto spaziale di Lucio Fontana e Superfici lunari di Giulio Turcato.

Il percorso termina con l’analisi delle opere di Yves Klein, del pittore simbolista Karl Wilhelm Diefenbach e dell'artista concettuale belga Paul Van Hoeydonck, la cui opera "Fallen astronaut" fu portata sulla Luna e lì lasciata dalla missione Apollo 15. Presenti in mostra anche alcune immagini della Nasa e oggetti di design degli anni ’60 di autori come Vico Magistretti, Achille Castiglioni, Piero Fornasetti.

Costo: € 6,50 + biglietto di ingresso al museo (ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei e possessori Torino Piemonte Card)

Info e prenotazioni: 011.52.11.788 - prenotazioniftm@arteintorino.com

Domenica 13 ottobre 2019 ore 16.30

SPLENDORE DAL RINASCIMENTO: LA MAIOLICA

Palazzo Madama – visita guidata alla mostra

Duecento capolavori provenienti da collezioni private tra le più importanti al mondo e dalle collezioni di Palazzo Madama permettono di raccontare la storia della maiolica italiana nel periodo del suo massimo splendore, dalla seconda metà del 1400 alla prima metà del 1500.

L’itinerario parte dalla camera delle Guardie dove è collocata la credenza, mobile protagonista delle sale da pranzo in epoca rinascimentale su cui erano poste in bella mostra le maioliche. Il percorso prosegue alla scoperta dei principali centri di produzione di maiolica in Italia, come Deruta, Faenza, Gubbio, Venezia, Castelli e Torino, soffermandosi sulle caratteristiche tecniche e decorative e sugli artisti, tra i quali Nicola da Urbino e Francesco Xanto Avelli.

La maiolica è tra le poche forme d’arte del Rinascimento che ha conservato in modo perfetto i colori originali di quando furono realizzate. Ha lontane origini islamiche e giunse in Europa con la conquista musulmana della penisola iberica nell’VIII secolo. Novità assoluta, nata dalle botteghe dei ceramisti italiani, fu la decorazione istoriata, ovvero la colorata pittura di storie, profane, religiose e amorose sulla superficie bianca della ceramica. Nel corso del tempo il suo impiego si differenzia nella vita sociale: da oggetti di arredo cominciano a essere usati sulle tavole o offerti come doni, con un fiorente impiego della maiolica nei corredi da farmacia.

Costo: € 6.50 comprensivo di radioguida

Info e prenotazioni: 011.51.11.788 prenotazioniftm@arteintorino.com

LUNEDI 14 OTTOBRE

Lunedì 14 ottobre 2019 – chiude la mostra:

L’ITALIA DEL RINASCIMENTO. LO SPLENDORE DELLA MAIOLICA

Palazzo Madama - Sala Senato

Lunedì 14 ottobre chiude la mostra L’Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica, allestita nella Sala del Senato di Palazzo Madama. L’esposizione presenta un insieme eccezionale di maioliche rinascimentali prodotte dalle più prestigiose manifatture italiane, riunendo per la prima volta oltre 200 capolavori provenienti da collezioni private tra le più importanti al mondo e dalle raccolte di Palazzo Madama. L’affascinante storia della maiolica italiana nella sua età dell’oro, dalla metà del 1400 alla seconda metà del 1500, viene narrata a Torino da un curatore d’eccezione, lo storico dell'arte Timothy Wilson, tra i massimi esperti di maiolica del Rinascimento, in collaborazione con Cristina Maritano, conservatore di Palazzo Madama per le Arti decorative.

Il percorso si snoda attraverso i principali centri produttori di maiolica in Italia, come Deruta, Faenza, Urbino, Gubbio, Venezia, Castelli e Torino, e si sofferma sulle caratteristiche della decorazione e sui principali artisti, tra i quali Nicola da Urbino e Francesco Xanto Avelli. La mostra illustra l’ampia varietà di temi riprodotti sulla maiolica istoriata, che, oltre ai soggetti religiosi, vede rappresentati soggetti profani, tratti dalla storia antica e dalla mitologia, o riguardanti la vita affettiva, come i temi amorosi, o lo status sociale dei committenti, come i servizi araldici.

Chi non avesse ancora avuto l’opportunità di visitare la mostra, può farlo in quest’ultima settimana di apertura.