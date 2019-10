A Torino il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo

I Cambiamenti Climatici è il tema al centro delle tre giornate di premiazione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo che, per il terzo anno consecutivo, torna nel capoluogo piemontese per dare vita a un fitto programma di eventi, da giovedì 24 a sabato 26 ottobre. Anche quest’anno il Circolo dei lettori ospita tanti incontri validi per la formazione professionale continua, dibattiti, lezioni con le grandi firme del giornalismo.

Gli incontri sono tutti gratuiti e aperti al pubblico fino ad esaurimento dei posti in sala e alcuni riconoscono crediti formativi ai giornalisti.

Venerdì 25 ottobre la giornata si apre al Circolo dei lettori, ore 7.30, con la diretta della trasmissione Radio Anch’io di Radio 1 Rai condotta da Nicole Ramadori con i finalisti e i tutor del Premio Morrione.

A seguire, due incontri formativi dalle 10 alle 13: il primo è La Terra sotto i piedi: raccontare il cambiamento climatico (e non solo) parlando di agricoltura a cura della giornalista Marta Gatti, mentre l’economista e giornalista Andrea Ferraretto e Francesco Izzo dell’Università di Napoli tengono l’incontro Il clima è cambiato: il paesaggio visto da vicino.

Dalle 18 alle 20, la presentazione della terza edizione del Premio Giornalistico Vera Schiavazzi con l’annuncio dei finalisti 2019, la presentazione del libro Dalla parte dei diritti di Vera Schiavazzi e il dibattito Giornalisti 2.0, la comunicazione politica ai tempi dei social network con i giornalisti Gad Lerner e Stefano Tallia, segretario Associazione Stampa Subalpina.

Il dibattito A proposito di ambiente: narrative sul clima e sul mondo nel quale viviamo che si tiene dalle 21 alle 23 chiude la giornata. Coordinato da Beppe Rovera, che per 30 anni ha curato e condotto la trasmissione Ambiente Italia su Rai 3, con gli interventi del giornalista Gerardo Greco e di Sabrina Giannini, autrice di Indovina Chi Viene a Cena su Rai 3.

Sabato 26 ottobre ore 10 è Francesco Tuccari dell’Università di Torino ad aprire al Circolo dei lettori i lavori della mattinata con l’incontro Questioni di lessico: le parole della democrazia, mentre il fotografo e scrittore Alberto Sciamplicotti cura l’incontro Montagna: confine geografico, fisico e mentale.

Dalle 16 alle 17, la giornalista e scrittrice Amira Hass si confronta con i finalisti del premio nell'incontro condotto dal giornalista Maurizio Torrealta.

Gli appuntamenti in via Bogino si chiudono con il dibattito Mi lasci dire! Come cambia il clima della comunicazione, in cui prendono parola Sergio Bellucci, giornalista e saggista, Mauro Biani, vignettista, Luigi Ciotti, presidente di Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie. Conduce Giorgio Zanchini, giornalista Rai Radio 1.

Programma completo su premiorobertomorrione.it