Dal 17 ottobre al via corso per volontari del Telefono Amico di Torino

Dal 17 Ottobre un corso gratuito di comunicazione in 12 incontri, ogni giovedì dalle 20.45 alle 22.45, presso Vol.To, centro servizi per il Volontariato in via Giolitti 21 a Torino. Il corso per diventare volontario del Telefono Amico di Torino è gratuito ed aperto a tutti gli interessati che abbiano compiuto 18 anni.

"Il per-corso che ti proponiamo permette di sperimentare le tue capacità nella relazione con persone completamente sconosciute che stanno vivendo momenti di difficoltà e di fragilità e, nello stesso tempo, di condividere con un gruppo l’impegno per un servizio di volontariato. Ci piace andare controcorrente: in un mondo dove anche nelle emozioni vige l’imperante legge di mercato del “dare per avere”, noi ti chiediamo di essere egoista, di volerti bene, ma senza escludere gli altri, perché è solo attraverso di loro che puoi conoscere davvero te stesso: 'amare per essere', quindi amare gli altri per essere te stesso".

"Per mantenere la promessa di amicizia che caratterizza il Telefono, non c’è solo un po’ di compassione da mettere in pratica: nel tentativo di accogliere davvero chiunque, o cercare di imparare a farlo, c’è la sfida ai pregiudizi ed alle paure che si palesano attraverso i mille volti della sofferenza interiore, della fatica di vivere e della solitudine".

"C’è la sfida a provare ad essere diversi grazie alla scoperta, intimamente vissuta, che la prima, e forse unica, rivoluzione da compiere è quella di cambiare noi stessi. É l’occasione per un’esperienza bellissima".

Per informazioni: www.telefonoamicotorino.it

corso@telefonoamicotorino.it www.facebook.com/telefonoamicoto