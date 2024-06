Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 30 giugno

EVENTI

VISITE SPECIALI AL MUSEO EGIZIO

Fino al 12 luglio

Continuano i lavori e i cantieri per il bicentenario del Museo Egizio, chiuso fino al 13 luglio. In questo periodo il Museo organizza visite speciali, a museo chiuso, con i curatori per piccoli gruppi. I lavori di riqualificazione della corte interna, che diventerà una piazza aperta al pubblico, con una copertura in vetro e acciaio, secondo il progetto dello Studio OMA di Rotterdam, procedono, ma il Museo intende confermare la sua speciale relazione con il pubblico e il territorio. In attesa della riapertura prevista, nelle pause del cantiere, sarà possibile, previa prenotazione, visitare il Museo, proprio mentre cambia pelle. Le “Passeggiata col curatore” si svolgeranno tutti i giorni dal 25 giugno al 12 luglio per un massimo di 25 persone per gruppo.

INFO: www.museoegizio.it



SFIDE

Dal 26 giugno al 10 luglio

La Fondazione Circolo dei lettori torna al fiume per l’estate. Anche quest’anno il Circolo dei lettori si sposta alla Terrazza del Circolo Canottieri Armida nel cuore del Valentino con tre incontri per riflettere sul presente a partire dalle grandi questioni che riguardano ognuno di noi e cercare di capire meglio il mondo in cui viviamo. Sfide è il nome del ciclo estivo, realizzato in collaborazione con il giornale online Open, che dalle sponde torinesi del Po invita a riflettere sulle evoluzioni delle guerre, sulle prossime elezioni americane, sul rapporto tra propaganda e disinformazione, sulla crisi della sanità pubblica. A partire dal 26 giugno, per i successivi due mercoledì, i giornalisti e le giornaliste insieme al pubblico affronteranno alcune delle grandi questioni critiche della contemporaneità.

INFO: www.circololettori.it

CONSONANZE

Dal 4 giugno al 29 settembre

Gli spazi di Decoratori e Imbianchini, luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese ospitano la rassegna “Consonanze”, un progetto socio-culturale promosso dall’associazione Fa Bene e S-nodi, con la direzione artistica di Simone Campa, che unisce musica, parole e cibo per parlare di donne, migrazioni e diritti, attraverso un’esperienza interculturale e di condivisione, nell’ambito di “Road to Terra Madre”, il viaggio di incontri che culminerà con “Terra Madre Salone del Gusto” a settembre. Con l’Orchestra Terra Madre ad animare ogni appuntamento insieme alla Compagnia teatrale Asterlizze, Consonanze trasforma ogni evento musicale in un'occasione per esplorare racconti, narrazioni e riflessioni sulle sfide affrontate dalle donne migranti, sulla strada della piena inclusione nel luogo in cui vivono.

INFO: 2024.terramadresalonedelgusto.com/evento/consonanze

UNA NOTTE AL MONTE DEI CAPPUCCINI

Venerdì 29 giugno dalle 19

Club Silencio è al Monte dei Cappuccini con “Una notte al Monte dei Cappuccini + XNX Party” per una serata tra arte, cultura e musica con vista mozzafiato. Il Museo Nazionale della Montagna aprirà le sue porte dalle 19 a mezzanotte e renderà possibile la visita alla nuova Esposizione Permanente dedicata al K2, la seconda montagna più alta del mondo, allestita in occasione del 150° anniversario. Visitabili anche la mostra “Le Ossa della Terra. Primo Levi e la montagna”, e la mostra temporanea “Alberto di Fabio. Orogenesi”, la prima che un’istituzione italiana abbia dedicato alla sua produzione artistica degli anni Novanta. La terrazza panoramica del Museo risuonerà invece grazie al concerto di violino e violoncello sul rooftop panoramico del duo Stradiotti - Di Raimondo. Una performance in una location sensazionale, da cui sarà possibile ammirare una delle più suggestive viste sulla città e sull’arco alpino che la circonda. La consolle della serata sarà affidata a Hòtel Blangetti e Gabriele Guazzo di XNX PARTY, un collettivo di DJs con alle spalle anni di esperienza in club nazionali ed internazionali, nonché punto di riferimento delle notti torinesi dal 2005. Da non perdere infine la Chiesa di Santa Maria del Monte, in un’esclusiva visita notturna.

INFO: www.clubsilencio.it

LANDSCAPES/PAESAGGI

Fino al 12 settembre

Alle Gallerie d'Italia, un primo assaggio di quello che si vedrà nel 2025 al Museo Egizio nella sala multimediale immersiva al piano ipogeo, ovvero il progetto Egitto Immersivo. Una grande installazione video che riporta l’attrazione sul paesaggio, tema su cui il Museo sta lavorando sia attraveso la fruizione multimediale, sia quella più tangibile del giardino che verrà allestito all’Egizio in vista del bicentenario. Al piano interrato delle Gallerie d’Italia i visitatori potranno entrare gratuitamente e osservare attraverso l’installazione video della durata di una decina di minuti il cambiamento dell’Egitto dal punto di vista storico ma anche paesaggistico. Il video diretto da Robin Studio è curato da 8 egittologi. Un viaggio che parte dalla campagna egiziana di oggi, verso le atmosfere e la cultura del passato.

INFO: https://gallerieditalia.com/it/

FESTIVAL MUSICALI

SONIC PARK STUPINIGI

Fino al 18 luglio

La sesta edizione di Sonic Park Stupinigi anche nell’estate 2024 porterà nel giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi - residenza sabauda del Comune di Nichelino e patrimonio mondiale Unesco - grande musica e concerti da non perdere all’insegna della migliore musica italiana. La quota internazionale - da sempre caratteristica del festival firmato da Fondazione Reverse con la produzione di Fabio e Alessio Boasi, promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino è garantita dalla seconda edizione di “OGR Sonic City”, il progetto di concerti e appuntamenti in collaborazione con OGR Torino. Per questa settimana l'appuntamento da segnare sul calendario è il 30 giugno per ascoltare dal vivo i DOGSTAR feat KEANU REEVES.

INFO: https://sonicparkfestival.it/



FLOWERS FESTIVAL

Dal 26 giugno al 12 luglio

Il Festival musicale che si svolge come ogni anno nel Parco delle Certosa con sezioni dedicate a incontri, letteratura, cinema. Si parte subito con grandi nomi in questa prima settimana di festival: l'apertura di mercoledì 26 giungo sarà con Salmo e Noyz, si prosegue con i mitici CCCP giovedì 27 giugno e con i Subsonica venerdì 28 giugno, infine gli Idles sabato 29 giugno.

INFO: https://flowersfestival.it/

EVERGREEN FESTIVAL

Fino al 21 luglio

Nona edizione per il festival estivo tra concerti, talk e teatro al Parco della Tesoriera di Torino. Tra gli ospiti dell'ultima settimana di giugno, Luca Iaccarino, Simona Atzori, Killagroove.

INFO: https://evergreenfest.it/2024/04/29/calendario-2024/

HIROSHIMA SOUND GARDEN

Fino al 26 settembre

Hiroshima Sound Garden, la rassegna estiva organizzata da Hiroshima Mon Amour, torna per la quinta estate consecutiva e apre al pubblico lo spazio verde del suo giardino nella sede di via Bossoli 83, a Torino. La V edizione di Hiroshima Sound Garden presenta un programma esteso, multidisciplinare e variegato, con alcune novità. In orario serale, gli spettacoli e gli incontri dal vivo avranno per protagonisti nomi di prestigio della scena artistica e culturale contemporanea nazionale e internazionale. Tra gli appuntamenti di questa settimana: Davide Ferraio mercoledì 26 giugno.

INFO: www.mailticket.it

sPAZIO211 OPEN AIR

Fino a 18 settembre

Arriva sPAZIO211 OPEN AIR, uno spazio di libera espressione, accessibile, inclusivo con una programmazione di concerti, DJ set, spettacoli e festival multiculturali che faranno da cornice a un palinsesto di attività quotidiane, workshop e laboratori per tutte le età. Il cuore della rassegna estiva si svolgerà tra il 4 e il 14 luglio sul main stage dell’arena open air. Non mancano i simbolismi: ad aprire le danze, nel contesto del primo anniversario della rassegna T!LT: Turin Is Louder Today, ci saranno i bdrmm e gli Atlante, due artisti che rappresentano da una parte la peculiare capacità della direzione artistica di scovare nuovi talenti e anticipare le tendenze, dall’altra un omaggio alla tanto amata storicità di sPAZIO211 che da sempre pone un occhio di riguardo alle nuove proposte artistiche della scena indipendente internazionale. Come il passato e il futuro che abbracciano il presente, gli appuntamenti di sPAZIO211 OPEN AIR accoglieranno tra le proprie sponde la Finale di Pagella Non Solo Rock 2024 con special guest i Tropea e la terza edizione di Rockish Festival quest’anno in versione Torino Calling: due palchi, sette band e 4 ore di concerti no-stop dall’indie-rock al pop-punk passando per grunge, rap-rock e alternative. Si esibiranno poi diversi rappresentanti dell’indie-pop italiano tra cui i Selton, L’Officina della Camomilla, Sethu e Postino ma anche band storiche del noise e dell’emocore piemontese come Titor e Cani Sciorrì.

INFO: www.spazio211.com

LIRICA

IL TRITTICO

Martedì 25 e Giovedì 27 giugno ore 19.30, Domenica 30 giugno ore 15



Il tributo che il Regio ha fatto quest'anno a Giacomo Puccini si chiude questo mese Il trittico, proposto come il compositore lo concepì: un percorso unitario dall’oscurità verso la luce, il cui effetto finale è molto più potente della semplice somma delle parti. A comporlo sono la brutale tragedia Il tabarro, la lirica e sensibile Suor Angelica e la commedia Gianni Schicchi. Tre epoche, tre scenari, tre "colori", per Puccini è proprio in questi contrasti che risiede l'unità dell'opera. Sul podio dell’Orchestra sale Pinchas Steinberg, Ulisse Trabacchin è maestro del Coro e Claudio Fenoglio istruisce il Coro di voci bianche. Il nuovo allestimento, in coproduzione con il Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles, è firmato da Tobias Kratzer. Protagonista de Il tabarro e di Gianni Schicchi è Roberto Frontali, mentre Elena Stikhina e Anna Maria Chiuri affronteranno i personaggi intensi della protagonista di Suor Angelica e della zia principessa.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, web www.teatroregiotorino.it





TEATRO

PRATO INGLESE

Romeo e Giulietta: 25-26-28-29 giugno ore 21, 3-4-5-7-9-10-13-14 luglio ore 21

After Juliet: 27-30 giugno ore 21, 2-6-11-12 luglio ore 21



Un dittico incentrato su una delle storie d’amore più famose di tutti i tempi: gli attori diplomati della Scuola del Teatro Stabile di Torino, diretti da Filippo Dini, sono gli interpreti della tragedia di Shakespeare che meglio esprime lo scontro tra generazioni che non riescono a comprendersi, ed il suo seguito ideale firmato da Sharman Macdonald.

ROMEO E GIULIETTA L’amore contrastato che finisce con la morte dei due innocenti amanti è un tema avvincente per ogni pubblico, in qualunque luogo, in qualunque epoca. Chi meglio di William Shakespeare ha saputo dare voce e corpo a questa narrazione, con i due ragazzi veronesi, Romeo e Giulietta, le cui famiglie sono divise da un odio insormontabile, che porterà i due giovani alla morte? Al Teatro Carignano in scena una delle storie più iconiche del teatro. Di William Shakespeare, regia Filippo Dini. Aiuto regia e dramaturg Carlo Orlando

AFTER JULIET Cosa accade ai Montecchi e Capuleti dopo la morte dei loro figli, Romeo e Giulietta? Benvolio, il migliore amico di Romeo, è innamorato di Rosalina, la cugina di Giulietta, ma Rosalina vuole vendicarsi. La storia inizia proprio dove il dramma di Shakespeare finisce per raccontare, con intensità visionaria e lampi di black humor, una vicenda ambientata in una città attraversata da lotte e odi mai sopiti. Di Sharman Macdonald. Regia Filippo Dini.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

ROBIN HOOD

Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 giugno ore 10.30, sabato 29 ore 16, domenica 30 ore 12



Anche per l’estate 2024 il Teatro Carignano aprirà le sue porte al pubblico più giovane e alle famiglie: in scena il classico di Alexandre Dumas, per la traduzione e l’adattamento di Marta Cortellazzo Wiel, Christian di Filippo, Marcello Spinetta. La storia di Robin Hood, l’abilissimo arciere della foresta di Sherwood, si divide tra la speranza di ricongiungersi con il suo primo amore, Lady Marian, e la missione di proteggere il popolo dalle ingiustizie del Re Giovanni. Il coraggio del giovane è messo a dura prova quando la foresta di Sherwood viene minacciata dalla ferocia del sovrano, aiutato dal crudele Sceriffo. EÌ l'inizio di una grande avventura, su cui fioriranno leggende e ballate. Ad affiancarlo nelle sue imprese ci sono i suoi fedeli compagni tra cui il valoroso amico Little John e la scaltra Maude.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

IL CABARET IN PIAZZA

Mercoledì 26 giugno ore 19

Oggi l'ospite sul palco della rassegna di risate di Piazza Commerciale Botticelli è Dado, comico, musicista e volto storico di Zelig in tv.

INFO: Piazza Commerciale Botticelli, via Botticelli 85, piazzabotticelli.it

DON CHISCIOTTE AMORE MIO

Mercoledì 26 giugno ore 19.30



Sul palco vedremo Francesco Gargiulo e Angelo Tronca alle prese con Don Chisciotte: uno dei grandi Miti dell'Occidente, visitato e rivisitato innumerevoli volte con un successo costante, mai adombrato dalle mode passeggere. Don Chisciotte e Sancho, la coppia di antieroi per eccellenza, offrono lo spunto per un gioco teatrale che, con ironia e intelligenza, cita il modello di Cervantes prendendosi la libertà di distaccarsene e poi tornarci con riferimenti più o meno diretti.

INFO: Off Topic, via Giorgio Pallavicino 35, offtopictorino.it

THE HUMMINGBIRDS

Mercoledì 26 e Giovedì 27 giugno ore 21



Lo spettacolo di Garret Jon Groenveld va in scena con protagonista l'attrice torinese Francesca Ravera e la partecipazione di Leonardo Gòmez. Una commedia drammatica sul significato del lavoro in un futuro – o presente? – caotico, tra terrorismo e crisi climatica dove il volo dei colibrì diventati aggressivi costringe a riflettere sulla direzione della nostra società, tanto che il regista Kim T. Sharp si chiede: "Se non puoi scegliere cosa fare, puoi ancora essere chi sei?". Spettacolo in lingua inglese con soprattitoli in italiano.

INFO: Teatro Astra, Via Rosolino Pilo 6, tel. 011.5634352 - web vivaticket.com

OSCILLANTE 24

Venerdì 28, Sabato 29 e Domenica 30 giugno



Organizzato dalla FLIC Scuola di Circo, torna a Torino con la sua seconda edizione il primo festival europeo dedicato esclusivamente al circo delle discipline aeree oscillanti, proponendo spettacoli e esibizioni che emozionano e meravigliano per la straordinaria combinazione di forza, agilità e grazia che richiedono. Tre prime nazionali, spettacoli outdoor, performance in sala e lezioni in cui le principali tecniche circensi utilizzate sono trapezio ballant, corda volante e trapeze triple. Ci saranno inoltre street food, cocktail bar e aftershow musicali a cura di Fabbrica C e dell’associazione variante Bunker.

INFO: Spazio Flic, via Paganini 0/200, www.flicscuolacirco.it

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

Sabato 29 giugno ore 20



Ispirato al celebre romanzo di Jules Verne, questa rappresentazione teatrale promette di affascinare e coinvolgere il pubblico con una straordinaria fusione di danza sportiva e performance teatrale. Gli artisti e gli atleti della SSD Ali di Vetro ci condurranno in un viaggio mozzafiato che attraversa culture e tradizioni di tutto il mondo. Lo spettacolo si articolerà in due ore di esibizioni spettacolari, che spazieranno dalla danza moderna ai balli caraibici, fino alla danza classica. Ogni performance sarà un tributo ai luoghi esotici descritti nel romanzo di Verne, con coreografie studiate per esprimere l'essenza e il fascino di ciascuna destinazione.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, tel. 388-4258624, 011-1893 9319, mail infoalidivetro@gmail.com

CINEMA

CHIUMINATTO CINEMA

Sabato 29 giugno

Duttile e misteriosa, la storica Villa Chiuminatto, nel cuore del quartiere Crocetta a Torino, è stata sede di diverse produzioni cinematografiche e televisive - a partire dal 1948, con il celebre film “L’Eroe della strada”, fino al 2016 – oltre ad essere stata anche la casa della famosa attrice felliniana Caterina Boratto. Sabato 29 giugno, l’inedito appuntamento “Chiuminatto Cinema” svelerà i legami della Villa con il cinema con l’organizzazione di visite guidate e la proiezione del film, girato in parte proprio a Villa Chiuminatto, “L’Eroe della strada” (1948) di Carlo Borghesio con Emilio Macario e Delia Scala, nel giardino della Villa. Tre i turni di visita della durata di un’ora: alle 16, 17.30 e 19. I tre incontri permettono di visitare la Villa con l’accompagnamento di una guida che ne racconterà la storia, le curiosità e i misteri, ma anche l’origine del quartiere della Crosëtta, in cui è stata costruita nel 1923 la dimora dal piemontese Gottardo Gussoni, pupillo del grande architetto liberty Pietro Fenoglio. Al termine di tutti gli slot delle visite guidate, alle 21, è in programma la proiezione dell’opera cinematografica preceduta da un talk di esperti introduttivo al film.

INFO: https://buonolopera.foundation/visitare-la-villa/

TITANUS 120° CLASSICS

Dal 27 giugno al 31 luglio

In occasione della campagna estiva Cinema Revolution, Nexo Digital, Titanus e Rai Com presentano Titanus 120° Classics, il festival che riporta nelle sale cinque capolavori del cinema italiano restaurati. L’appuntamento celebra i 120 della prima casa cinematografica italiana fondata a Napoli nel 1904 da Gustavo Lombardo e portata all’apice del successo dal figlio Goffredo grazie alla collaborazione coi Grandi Maestri del Cinema Italiano. Tra le storie a marchio Titanus compaiono commedie all’italiana, capolavori come Il Gattopardo, musicarelli, polizieschi, colossal sino ad arrivare alle prime serie tv. In Piemonte i cinema che aderiscono sono: Beinasco The Space; Moncalieri Uci; Torino Ideal Cityplex; Torino Romano; Torino The Space; Torino Uci.

INFO: nexodigital.it

UN'ESTATE AL CINEMA

Fino al 30 luglio

Proiezioni di cinema all’aperto e a ingresso libero per tutta la cittadinanza e in molti quartieri della città: torna la rassegna estiva promossa dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) che prende il via il 18 giugno con la proiezione speciale di un film di Tonino De Bernardi in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e l’Unione Culturale Franco Antonicelli. La manifestazione, per la sua 12a edizione, si estenderà fino al 30 luglio. L’ampio programma avrà anche una tappa a settembre, dal 6 all’8, grazie alla quinta edizione di Passate in Barriera. Nel 2024, il programma estivo include al proprio interno anche Barriera al verde, rassegna di iniziative nel quartiere di Barriera di Milano che dopo quattro anni di sostegno continuativo da parte della Città di Torino, con il progetto Barriera a Cielo Aperto, si ritrova improvvisamente senza supporto.

INFO: wwww.amnc.it





COMIZI D'AMORE

Fino al 29 giugno

Partita la rassegna cinematografica Comizi d'Amore da Comala. La rassegna, che esplora le diverse sfaccettature dell'amore, prevede una serie di proiezioni che si terranno negli spazi di Comala (corso Ferrucci 65) e di Piazza Benefica (Giardino Luigi Martini) fino al 29 giugno. Comizi d’amore si suddivide in due parti: la prima, fino al 22 giugno, in collaborazione con il Lovers Film Festival, una delle più importanti manifestazioni cinematografiche italiane a livello internazionale, nonché il più antico festival a tematica LGBT d’Europa e il terzo nel mondo, è dedicata alla tematica LGBTQIA+ e introdotta da Angelo Acerbi; la seconda, dal 23 giugno, in collaborazione con Fish & Chips Film Festival, il primo festival in Italia dedicato al cinema erotico e del sessuale, sfrutta il cinema d’autore per parlare di sex work e revenge porn.

INFO: www.facebook.com/comala65/events

MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio

Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it



TONINO DE BERNARDI

Fino al 9 settembre

Il Museo Nazionale del Cinema celebra Tonino De Bernardi, l'autore d'avanguardia torinese, con una mostra che esplora la sua straordinaria carriera e influenza nel panorama del cinema sperimentale nazionale e internazionale. La mostra, organizzata in sinergia con la Cineteca del Museo e il Cinema Massimo, offre un'immersione completa nell'universo creativo di De Bernardi ed è parte di un progetto articolato che prevede: la conservazione e la digitalizzazione delle sue opere che contano, ad oggi, più di un centinaio di film; l'allestimento di una mostra, una performance teatrale, la pubblicazione di un volume inedito e una retrospettiva, nonché una selezione di opere sottotitolate per la circuitazione. Sessant'anni di storia di un cinema vivo e stimolante.

INFO: www.museocinema.it

MOSTRE

BESTIARIO - LUIGI MAINOLFI

Fino al 21 giugno

La Reggia di Venaria si arricchisce delle nuove sculture di Luigi Mainolfi. Il suo Bestiario, composto da più di venti opere, fino al 21 giugno accoglierà i visitatori dei Giardini, e non solo, insieme alle opere permanenti di Penone, Anselmo, Paladino, Cragg, Merz e Cordero. Mainfolfi aveva già esposto nella mostra Un’infinita Bellezza nel 2021, oggi porta le sue sculture che omaggiano il mondo animale, realizzate tra il 1978 e il 2020. Un tema caro quello zoomorfo per Mainolfi, già autore del Bestiario del Sole, con soggetti sempre sospesi tra mito, realtà e fiaba.

INFO: www.lavenaria.it

MARGARET BOURKE-WHITE

Fino al 6 ottobre

Margaret Bourke-White è stata un’icona della fotografia del primo Novecento. Le sue foto e suoi reportage per la rivista Life, nata nel 1936, hanno documentato gli eventi più drammatici del XX secolo. La mostra che Camera le dedica, a 120 anni dalla sua nascita, raccoglie un corpus di 150 immagini, esposte fino al 6 ottobre. Nata nel 1904 a New York, Bourke-White ha raccontato le trasformazioni del mondo con immagini che sono entrate nei libri di storia, sempre mantenendo un doppio punto di vista in ogni situazione. C’è lo scatto rubato a Stalin, in un raro momento in cui il dittatore sorride, proprio dopo aver visto la fotografa far cadere delle lampadine del flash. Ma ci sono anche le immagini diventate tragicamente famose che raccontano la liberazione dei campi di concentramento di Buchenwald. E poi ancora le fotografie iconiche che ritraggono Ghandi durante gli anni del movimento di liberazione della dominazione britannica.

INFO: www.camera.to

UN VIAGGIO LUNGO MILLE MIGLIA

Fino al 29 settembre

In occasione del primo traguardo di tappa a Torino della 42esima edizione della Mille Miglia, il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile celebra la corsa più bella del mondo con la mostra Un viaggio lungo mille miglia: l’esposizione – realizzata in collaborazione con il Museo Mille Miglia di Brescia e visitabile nella project room del MAUTO racconta la storia della leggendaria corsa, un’epopea durata un trentennio – dal 1927 al 1957 – e per la quale gareggiarono su un percorso di “1000 Miglia” i campioni più celebri del periodo. Il percorso espositivo racconta i tre decenni della corsa, con una particolare attenzione agli anni più significativi: il 1927, data della prima edizione, il rilancio dopo la guerra nel 1947 e il 1957, l’anno del trionfo di Taruffi e del tragico epilogo. A ciascuno di questi anni corrisponde una tappa fondamentale nella storia della Mille Miglia: Brescia, il luogo dove tutto ebbe inizio; Torino, simbolo della ripresa nel dopoguerra; Roma, la tappa che unisce l’Italia da nord a sud e città della vittoria amara di Taruffi.

INFO: www.mauto.com

CIRO PALUMBO

Fino al 30 giugno

“Mi sono innamorata di questa città inconsapevolmente, anche quando Torino non era quella di oggi. C’era questo fascino silenzioso. Una città che mi ha accolto” così Ciro Palumbo che oggi vive nel capoluogo piemontese e ha un suo studio in Vanchiglietta. L’artista rientrato dopo anni di esposizione all’estero, è protagonista della mostra personale alla Promotrice delle Belle Arti fino al 30 giugno. Sono 130 in tutto le opere in mostra che raccontano divise per sezioni gli anni di pittura e di trasformazione di Palumbo. Una mostra che è al tempo stesso momento di riflessione e nuovo inizio. La sua pittura figurativa scava nel profondo dell’anima e dell’inconscio umano. Dalla metafisica al surrealismo classico, dal mito al viaggio, dal sogno all’infinito, dalle isole ai Mulini di Dio, dagli animali alle mille lune. Tanti anche i personaggi protagonisti come Dante, Ulisse, Don Chisciotte. E i libri, sua grande passione e le barche, immancabili nei suoi quadri. Barche che puntano verso il cielo verso un viaggio ignoto e onirico.

INFO: www.facebook.com/p/Societa-Promotrice-Delle-Belle-Arti-in-Torino-100057218630025/?locale=it_IT

INSIDE MONET

Fino al 3 novembre

L’Orto Botanico dell’Università di Torino arrivano i tour di Inside Monet, un’appassionante esperienza in realtà virtuale tra arte e natura, a cura di Way Experience – la media company tra i leader in Italia dei progetti di Virtual Reality nel settore del turismo culturale, vincitrice dell’Oscar dell’Innovazione Premio Angi 2022. Dopo due mesi di Inside Monet al Parco del Valentino, l’esperienza ha trovato nell’Orto Botanico dell’Università di Torino la cornice perfetta per esaltare il connubio tra la bellezza della natura e la magia della Realtà Virtuale. Inside Monet è una Virtual Reality Experience di taglio culturale, pensata per un pubblico trasversale, che unisce l’arte allo studio della natura, della luce, riportandoci nell’atmosfera di quei fermenti culturali che hanno contrassegnato il vitale mondo artistico parigino della seconda metà dell’Ottocento. Un nuovo viaggio in cinque tappe, dal Levar del Sole a Lo stagno delle ninfee, nel tempo e nello spazio concepito da Way Experience che permette di vivere in prima persona il concetto di en plein air, il metodo pittorico principalmente adottato dal gruppo degli Impressionisti per meglio cogliere le sottili sfumature generate dalla luce su ogni singolo dettaglio. L’intero tour prenderà vita all’interno dell’Orto Botanico, museo dinamico per sua stessa natura, proponendo, in linea con il luogo ospite, un itinerario alla scoperta di un’oasi segreta nel cuore della città.

INFO: www.wayexperience.it



STORIE DI MATRIMONI

Fino al 29 settembre

"Storie di Matrimoni – Ritratti dell’Immigrazione in Barriera di Milano a Torino" a Flashback Habitat. Storie di Matrimoni, come cita il titolo, è la rappresentazione di un preciso momento della vita familiare raccontato attraverso fotografie. Sono immagini di potente bellezza, sia per la cura della cerimonia in tutti i suoi dettagli, partendo dagli abiti, sia perché la macchina fotografica era uno strumento privilegiato, appannaggio di pochi: i fotografi sono professionisti esperti del mezzo, chiamati per conservare per sempre la memoria di quel momento, di un grande evento familiare.

INFO: www.flashback.to.it

ITALO CREMONA

Fino al 15 settembre

“Tutto il resto è profonda notte” è il titolo della retrospettiva dedicata a Italo Cremona allestita alla Gam. La mostra, a cura di Giorgina Bertolino, Daniela Ferrari, Elena Volpato, è frutto della collaborazione tra la GAM di Torino e il Mart di Rovereto, dove la mostra si trasferirà il prossimo autunno e da cui provengono due opere. La mostra raccoglie un centinaio di dipinti e una selezione di disegni e di incisioni, a partire dal nucleo di opere appartenenti alla collezione della GAM. Il percorso espositivo si sviluppa su nove sezioni e segue la progressione cronologica delle stagioni creative di Cremona. Una sala centrale del percorso, eletta a cabinet des folies, è dedicata alla prolungata frequentazione del fantastico, del grottesco e del surreale, mentre nella sala delle facciate, la visione si sposta sulle architetture torinesi, un motivo pittorico peculiare, sviluppato dall’artista lungo i decenni: da piazza Cavour a via Po.

INFO: www.gamtorino.it



OROGENESI

Fino al 20 ottobre

Rocce, scogli, isole, forme minerali, montagne sono presenze che sembrano emergere dalle viscere della Terra, come apparse in seguito a un processo di orogenesi. Questo il concept della nuova mostra Alberto Di Fabio. OROGENESI. Dipinti e disegni degli anni Novanta del Museo Nazionale della Montagna di Torino. A cura di Andrea Lerda e visitabile da mercoledì 24 aprile fino al 20 ottobre, è la prima esposizione che un’istituzione italiana dedica alla produzione realizzata dall’artista nel corso degli anni Novanta.

INFO: www.museomontagna.org

AYRTON SENNA FOREVER

Fino al 13 ottobre

La grande mostra Ayrton Senna Forever aprirà al pubblico negli spazi del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile. A trent’anni dalla scomparsa del pilota brasiliano, l'esposizione traccia il ritratto di una figura profondamente amata dal grande pubblico. Dalle prime esperienze sui kart fino alle monoposto di Formula 1, negli spazi del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile prende vita la storia di Ayrton Senna, restituito al pubblico come campione automobilistico ed essere umano che ha saputo lasciare il proprio segno nell’immaginario di un’epoca.

INFO: www.museoauto.com

OROGENESI

Fino al 20 ottobre

Rocce, scogli, isole, forme minerali, montagne sono presenze che sembrano emergere dalle viscere della Terra, come apparse in seguito a un processo di orogenesi. Questo il concept della nuova mostra Alberto Di Fabio. OROGENESI. Dipinti e disegni degli anni Novanta del Museo Nazionale della Montagna di Torino. A cura di Andrea Lerda e visitabile da mercoledì 24 aprile fino al 20 ottobre, è la prima esposizione che un’istituzione italiana dedica alla produzione realizzata dall’artista nel corso degli anni Novanta.

INFO: www.museomontagna.org

HENRI DE TOULOUSE LAUTREC

Fino al 21 luglio

Manifesti, litografie e illustrazioni, tutte provenienti da collezioni private, comporranno, unitamente a quella multimediale, le cinque sezioni in cui sarà suddivisa la mostra dal titolo: Henri de Toulouse Lautrec - Il mondo del circo e di Montmartre. La rassegna dedicata all’artista francese, prodotta da Navigare srl e che gode del patrocinio della Regione Piemonte e Città di Torino, aprirà il 20 aprile al Museo Storico Nazionale d’Artiglieria - Mastio della Cittadella di Torino.

INFO: www.navigaresrl.com/mostra/henri-de-toulouse-lautrec-il-mondo-del-circo-e-di-montmartre







TRADU/IZIONI D'ESURASIA

Fino al 1° settembre

Al Mao la mostra Tradu/izioni d’Eurasia si ricarica. Dal 12 aprile si arricchisce infatti di nuove opere antiche e contemporanee dei Paesi tra il Mediterraneo e l’Asia Orientale, grazie a prestiti con importanti realtà come gli Uffizi e la Biblioteca Laurenziana di Firenze, i Musei Civici di Bologna, il Museo della Ceramica Duca di Martina di Napoli e della Fondazione Bruschettini. I nuovi prestiti che entrano in mostra hanno proprio l’obiettivo di creare un percorso immersivo che pervade diversi i sensi: dalla vista, all’udito, passando per l’olfatto. Il cuore del reload è dedicato alle opere site specific di due artisti: Yto Barrada e Anila Quayyum Agha.

INFO: www.maotorino.it/it/evento/trad-u-i-zioni-deurasia/

TORINO AL FUTURO

Fino al 29 settembre

È un percorso alla scoperta della storia dell’industrializzazione cittadina, che parte dalle sue origini e si conclude offrendo ai visitatori una visione dell’avvenire, quello proposto dalla mostra "Torino al futuro. La cultura d'impresa, la cultura dell'innovazione" ospitata dal 14 aprile al 29 settembre al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e organizzata da Unione Industriali Torino nell’ambito del programma di attività che celebrano il titolo assegnato alla città di Capitale della cultura d’impresa 2024.

INFO: www.torinospazioalfuturo.it

A TU PER TU CON LEONARDO

Fino al 30 giugno

Come da tradizione in occasione delle festività pasquali, la Biblioteca Reale di Torino propone un’occasione eccezionale per conoscere ed esplorare da vicino l’opera di Leonardo da Vinci e ammirare alcuni dei suoi capolavori conservati nel patrimonio dei Musei Reali. Dal 28 marzo al 30 giugno, nell’ambito dell’iniziativa A tu per tu con Leonardo, l’esposizione L’Autoritratto di Leonardo. Storia e contemporaneità di un capolavoro è allestita nelle due sale-caveau della Biblioteca Reale.

INFO: www.coopculture.it

TORINO ANNI '50. LA GRANDE STAGIONE DELL'INFORMALE

Fino al 1° settembre

Torino, anni Cinquanta. Dopo le vicende belliche, nel campo della arti figurative è cominciata una nuova stagione di rinascita a e slancio verso il futuro, è la grande stagione dell’Informale. A partire dalle opere degli artisti torinesi di questa nuova corrente si basa la mostra che apre al Museo Accorsi Ometto. Un viaggio dal dopo guerra fino agli anni Sessanta, gli anni della Grande Esposizione Universale attraverso capolavori di autori nazionali e internazionali. Una trentina gli artisti torinesi in mostra, tra questi Francesco Casorati, Nino Aimone, Antonio Carena, Pinot Gallizio, Ezio Gribaudo, Mario Davico, Paola Levi Montalcini, Mario Lattes, Mario Merz, Carol Rama, Luigi Spazzapan, Francesco Tabusso, Giacomo Soffiantino. A questi si affiancano gli artisti della scena italiana e mondiale: Afro, Enrico Baj, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Georges Mathieu, Karel Appel, Hans Hartung, Emilio Vedova.

INFO: www.fondazioneaccorsi-ometto.it CAPODIMONTE. DA REGGIA A MUSEO

Fino al 1° settembre

C’è la Danae di Tiziano Vecellio, c’è la Crocifissione di Masaccio, c’è il Ritratto di donna Antea di Parmigianino, e poi ancora c’è Ercole al bivio di Annibale Carracci, Atalanta e Ippomene di Guido Reni, la Flagellazione di Caravaggio, Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi, il Convitto di Assalone di Mattia Preti, e c’è, a chiusura del percorso temporale che attraversa cinque secoli, il Vesuvius di Andy Warhol. Basterebbero questi titoli per rendere la mostra allestita alla Reggia di Venaria dal 29 marzo al 15 settembre un appuntamento imperdibile. Ma i capolavori arrivati dal Museo e Real Bosco di Capodimonte sono molti di più, ben sessanta.

INFO: lavenaria.it



GUERCINO. IL MESTIERE DEL PITTORE

Fino al 28 luglio

Guercino, alias Francesco Barbieri (Cento 1591 - Bologna 1666), non giunse mai a Torino, eppure un significativo nucleo delle sue opere, tra dipinti e disegni, è conservato oggi nella Galleria Sabauda e nella Biblioteca Reale. Partendo proprio da questo nucleo, cui si aggiungono oltre 100 capolavori del Maestro Emiliano e di colleghi coevi come Carracci, Reni, e Domenichino, provenienti da collezioni importanti tra cui il Museo del Prado e il Monastero dell’Escorial.

INFO: museireali.beniculturali.it/mostra-guercino-il-mestiere-del-pittore AFRIKA NOW

Fino al 30 giugno

Afrika Now riapre la stagione delle mostre al del Museo Ettore Fico, chiuso dal 17 dicembre 2023 per il riallestimento. Lo fa con una collettiva aperta fino al 30 giugno che raggruppa il lavoro di cinque artisti (Salifou Lindou, James Mishio, Victor Fotso Nyie, Bouvy Enkobo e Elladj Lincy Delpumeaux) e che ha come focus quello delle nuove generazioni provenienti da Africa e Guadalupa. Le loro ricerche si concentrano soprattutto sulla figura umana: ritratti e autoritratto attraverso cui gli artisti raccontano problemi politici, legami famigliari, presenze sociali, affetti e storie comuni. Fil rouge la comunità nera, che sia nel Grande Continente o che sia altrove, in Europa o negli altri Paesi.

INFO: www.museofico.it

MYTHOS

Fino al 7 luglio

Da Cercero ad Anubi, le oltre 30 creature della mostra Mythos hanno invaso la Ghiacciaia del Mercato Centrale di Porta Palazzo. Fino al 7 luglio le rappresentazioni di miti, divinità e figure leggendarie prendono vita e si trasformano, assumendo forme ibride composte da animali reali, fantastici e anche da parti umane, creando così entità che incarnano le caratteristiche più oscure e ambigue dell'umanità.

INFO: www.mythoscreaturefantastiche.<wbr></wbr>it

SHINHANGA. LA NUOVA ONDA DELLE STAMPE GIAPPONESI

Fino al 30 giugno

Per la prima volta in Italia a Palazzo Barolo apre “Shinhanga. La Nuova Onda delle Stampe Giapponesi". Una mostra sull’arte degli shinhanga, movimento artistico che all'inizio del XX secolo in Giappone ha rivoluzionato la tradizionale stampa ukiyoe, fondendo elementi classici con la sensibilità modernista. Oltre 80 opere originali di alcuni dei più celebri maestri shinhanga, tra cui Itō Shinsui, Kawase Hasui e Hashiguchi Goyō, che ritraendo paesaggi dai colori vibranti e splendide figure femminili hanno saputo catturare l'essenza del paesaggio e dei fermenti del Giappone di quegli anni con quel tocco di nostalgia che accompagna la scomparsa di un mondo minacciato dal progresso. La mostra propone opere provenienti da collezioni private e dalla Japanese Gallery Kensington di Londra. Kimono, fotografie storiche e oggetti d’arredo, completano il percorso fatto di preziose stampe legate al movimento che si è affermato all’inizio della democrazia Taishō (1912-1926) e che è proseguito fino agli anni Quaranta del Novecento.

INFO: www.shinhanga.it

LE MERAVIGLIE DELLA SETA E DEL PELTRO

Fino al 28 gennaio 2025

Una veste premaman in seta dei primi anni dell’800, un pregevole caracò damascato, il corsetto simbolo della donna rivoluzionaria francese, un abito da sera in taffetas cangiante di inizio ‘900. Sono solo alcuni dei pregevoli abiti e tessuti storici esposti al secondo piano di Palazzo Madama fino al 28 gennaio 2025.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it

DINOSAURI - TERRA DEI GIGANTI

Fino al 29 settembre

La sala degli stemmi di Porta Nuova fa un salto indietro nel tempo per tornare nell’era mesozoica: oltre 250 milioni di anni fa quando i dinosauri erano i padroni della Terra.Sono una ventina le riproduzioni a grandezza naturale di questi maestosi animali per la mostra Dinosauri - Terra dei Giganti. Ricostruirti in poliuretano e vetroresina quelli statici, in gommapiuma quelli mobili e dotati di un motore interno. Il percorso vuole raccontare ad adulti e bambini, l’evoluzione dai primi dinosauri erbivori, marini e volatili fino ai carnivori. Affiancati da calchi di veri fossili, si trovano le specie più note che abbiamo imparato a conoscere grazie al Jurassik Park di Steve Spielberg, come il Triceratopo, il Velociraptor e ovviamente, il Tirannosauro Rex.

INFO: www.dinosauriterradeigiganti.it

LE OSSA DELLA TERRA

Fino al 13 ottobre

Dal 26 gennaio 2024 il Museo Nazionale della Montagna di Torino invita a scoprire il legame di Primo Levi con le terre alte attraverso la mostra Le ossa della terra, un progetto ideato e prodotto dal Museo, sviluppato in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi “Primo Levi” di Torino e curato da Guido Vaglio con Roberta Mori. Un percorso espositivo articolato attorno alle parole di Levi, ma anche a fotografie storiche, oggetti, documenti, volumi ed estratti video provenienti da archivi pubblici e privati, oltre che dai familiari dello scrittore e dal Museo. Una mostra per scoprire il legame poco conosciuto di Primo Levi con la montagna, nato negli anni dell’adolescenza e tragicamente legato al destino dello scrittore.

INFO: www.museomontagna.org