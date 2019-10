Il 20 ottobre ritorna "Puliamo Volpiano" contro l'abbandono dei rifiuti

Domenica 20 ottobre ritorna "Puliamo Volpiano" contro l'abbandono dei rifiuti

L'assessore Cisotto: "Iniziativa mensile contro l'inciviltà e per il bene del territorio"

Domenica 20 ottobre il Comune organizza «Puliamo Volpiano», con ritrovo alle 14.30 all'Oasi Francescana per ripulire dai rifiuti abbandonati l'area tra via Leinì e via Ciriè.

Commenta l'assessore all'Ecologia Andrea Cisotto: «Riprendiamo questo appuntamento mensile contro l'inciviltà e per il bene del nostro territorio, confidando nella partecipazione attiva di adulti e ragazzi, mossi dalla rinnovata sensibilità per i temi ambientali che si è concretamente manifestata nell'ultima edizione di "Puliamo il mondo". La nostra amministrazione è da tempo impegnata in questo ambito con numerose iniziative, come le azioni di contrasto condotte dalla polizia municipale, il lavoro degli ispettori ambientali, la raccolta dei contenitori di plastica al punto MrPack o gli interventi per il risparmio energetico, e crediamo che "Puliamo Volpiano" sia uno strumento utile per rafforzare il senso civico e condannare i comportamenti scorretti».